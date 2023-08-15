Благоприятные дни для финансовых операций в январе 2023 года

Каждый человек хочет управлять своими финансами эффективно и безопасно. Лунный денежный календарь на январь 2023 года поможет в этом. Он учитывает влияние спутника Земли на энергетику и помогает определить самые удачные даты для финансовых операций.

Лунный денежный календарь на январь 2023: таблица

Луна оказывает существенное влияние на все сферы жизни каждого человека. Ей подвержены не только физические процессы, но и нематериальные. Денежная энергетика в этом отношении не является исключением. От транзита Луны зависит, будут финансовые операции прибыльными или убыточными.

В таблице ниже показано, в какие дни стоит проводить сделки, а когда лучше подождать. Это поможет сохранить и приумножить капитал, избегая лишних трат и случайных денежных потерь.

Каким будет день по лунному календарю Дата Благоприятный 2, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 24, 26, 30 Неблагоприятный 1, 3, 4, 7, 10, 21, 23, 25, 29, 31 Нейтральный 8, 11, 14, 15, 17, 18, 22, 27, 28

Зная, какие дни окажутся наиболее удачными для проведения сделок и финансовых операций, удастся грамотно распределить средства на месяц, составить четкий план покупок и инвестиций.

В благоприятные дни можно без опаски:

совершать банковские переводы;

оформлять кредиты и депозиты, одалживать и занимать деньги;

приобретать дорогие вещи;

покупать и продавать жилье, тратить средства на обустройство дома.

В неблагоприятные дни стоит быть предельно осторожными. Вероятность потерять деньги в сделке или переплатить за покупку повышается многократно. Астрологи рекомендуют избегать любых финансовых операций, кроме самых срочных и необходимых.

В нейтральные дни нет никаких опасностей для личных средств, однако рассчитывать на выгодные сделки также не стоит. Траты в этот день можно вести по собственному усмотрению.

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Благоприятные дни

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Будучи в удачном положении, Луна заряжает положительной денежной энергетикой. Многие финансовые операции, совершаемые в такие моменты, окажутся очень успешными.

Самыми благоприятными днями являются 6 и 12 января 2023 года. Любые действия, запланированные на эти даты, окажутся успешными и принесут дополнительную выгоду. Дорогостоящие покупки и операции с использованием крупной суммы следует назначать на это время.

Менее благоприятными, но все равно удачными для финансов окажутся 2, 5, 9, 13, 16, 19, 20, 24, 26 и 30 января. Звезды сулят успех, но терять бдительность не стоит. В любых делах, касающихся денег, дополнительная осторожность не помешает.

Лунный денежный календарь на январь 2023 года помогает эффективно распределить средства, избежать случайных и ненужных трат. Для усиления эффекта можно провести магический ритуал на привлечение денег. Это лишь закрепит эффект.

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Неблагоприятные дни

Звезды не всегда благосклонны к человеку. Иногда финансовые операции приводят к убыткам, несмотря на предварительные расчеты и составленный план. В таких ситуациях часто виновницей является Луна. Чтобы избежать неприятных моментов, необходимо соблюдать осторожность при обращении с деньгами в неблагоприятные дни. Эксперты и вовсе рекомендуют не доставать кошелек без весомой причины в такие моменты.

Самыми неблагоприятными днями месяца будут 4, 7, 21, 23 и 25 января. Звезды не будут на вашей стороне. Риск потерять средства и переплатить лишний раз, повышается многократно.

Менее неблагоприятными, но все равно не сулящими большой успех будут 1, 3, 10, 29 и 31 января. Риск потери средств не такой большой, но сохраняется. Если вы решились на финансовые операции в эти дни, то стоит быть постоянно настороже и доверять только своей интуиции.

Когда заниматься финансами в январе 2023 года

На результат отдельных финансовых операций оказывает влияние множество факторов. Одним из них являются знаки зодиака, через которые Луна совершает свой транзит. В таблице ниже показано, когда и какие финансовые операции можно проводить, чтобы достичь максимальной результативности.

Какие действия разрешено совершать Дата Давать деньги в долг 3, 13 Не одалживать 25, 30 Занимать средства 1 Брать деньги в долг 25 Выплачивать задолженность 7, 22, 29 Не возвращать долг 19 Пересчитывать деньги 14, 20 Приобретать кошелек 12, 13, 15 Покупать подарки 2, 22, 25 Инвестировать 3, 12, 13 Делать дорогостоящие покупки 20 Менять валюту 4, 19 Покупать или продавать жилье 4, 19

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Влияние фазы луны в январе 2023 года

О влиянии спутника Земли на многие сферы жизни человека известно многим. Астрологи детально изучают такое воздействие, ищут закономерности и систематизируют информацию о фазах Луны. Эта информация помогает составлять очень точные прогнозы.

Чтобы не терять удачу и быть успешными в денежных делах, следует ознакомиться с тем, как меняется изменяется лунное влияние на различных этапах. В январе 2023 года Луна будет в следующих фазах:

Растущая (1-6, 22-31 января) . Лунная энергетика активизирует многие процессы, включая и денежные. В этой фазе приток средств увеличивается. Это заметно отражается при одалживании и инвестировании. Можно получить ощутимую дополнительную выгоду. Однако в рискованных сделках необходима осторожность, чтобы не лишиться накоплений. По причине активного роста следует избегать кредитов, а также не брать деньги в долг: он будет расти очень быстро, переплата окажется ощутимой.

. Лунная энергетика активизирует многие процессы, включая и денежные. В этой фазе приток средств увеличивается. Это заметно отражается при одалживании и инвестировании. Можно получить ощутимую дополнительную выгоду. Однако в рискованных сделках необходима осторожность, чтобы не лишиться накоплений. По причине активного роста следует избегать кредитов, а также не брать деньги в долг: он будет расти очень быстро, переплата окажется ощутимой. Убывающая (8-20 января) . В данной фазе процессы замедляются, что сказывается и на деньгах. Даже регулярная прибыль начнет сокращаться. На данном этапе получение кредита окажется наиболее выгодным, так как долг будет накапливаться медленнее. И наоборот, давать одалживать и инвестировать не рекомендуется.

. В данной фазе процессы замедляются, что сказывается и на деньгах. Даже регулярная прибыль начнет сокращаться. На данном этапе получение кредита окажется наиболее выгодным, так как долг будет накапливаться медленнее. И наоборот, давать одалживать и инвестировать не рекомендуется. Полнолуние и новолуние (7 января и 21 января). Эти дни являются самыми неблагоприятными во всем лунном календаре. Астрологи предупреждают о больших рисках при совершении финансовых операций. Старайтесь не пользоваться деньгами без весомой причины.

Подведем итог

Лунный денежный календарь на январь 2023 года помогает правильно и эффективно использовать личные средства. Воспользовавшись рекомендациями астрологов, можно сохранить и приумножить капитал, а возможные риски свести к минимуму.