Благоприятные дни для финансовых операций в январе 2023 года

Лунный денежный календарь укажет даты наиболее благоприятных дней для финансовых операций в январе 2023 года: таблица, фазы луны по знакам зодиака.
Каждый человек хочет управлять своими финансами эффективно и безопасно. Лунный денежный календарь на январь 2023 года поможет в этом. Он учитывает влияние спутника Земли на энергетику и помогает определить самые удачные даты для финансовых операций.
Лунный денежный календарь на январь 2023: таблица
Луна оказывает существенное влияние на все сферы жизни каждого человека. Ей подвержены не только физические процессы, но и нематериальные. Денежная энергетика в этом отношении не является исключением. От транзита Луны зависит, будут финансовые операции прибыльными или убыточными.
В таблице ниже показано, в какие дни стоит проводить сделки, а когда лучше подождать. Это поможет сохранить и приумножить капитал, избегая лишних трат и случайных денежных потерь.
|
Каким будет день по лунному календарю
|
Дата
|
Благоприятный
|
2, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 24, 26, 30
|
Неблагоприятный
|
1, 3, 4, 7, 10, 21, 23, 25, 29, 31
|
Нейтральный
|
8, 11, 14, 15, 17, 18, 22, 27, 28
Зная, какие дни окажутся наиболее удачными для проведения сделок и финансовых операций, удастся грамотно распределить средства на месяц, составить четкий план покупок и инвестиций.
В благоприятные дни можно без опаски:
- совершать банковские переводы;
- оформлять кредиты и депозиты, одалживать и занимать деньги;
- приобретать дорогие вещи;
- покупать и продавать жилье, тратить средства на обустройство дома.
В неблагоприятные дни стоит быть предельно осторожными. Вероятность потерять деньги в сделке или переплатить за покупку повышается многократно. Астрологи рекомендуют избегать любых финансовых операций, кроме самых срочных и необходимых.
В нейтральные дни нет никаких опасностей для личных средств, однако рассчитывать на выгодные сделки также не стоит. Траты в этот день можно вести по собственному усмотрению.
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Благоприятные дни
Будучи в удачном положении, Луна заряжает положительной денежной энергетикой. Многие финансовые операции, совершаемые в такие моменты, окажутся очень успешными.
Менее благоприятными, но все равно удачными для финансов окажутся 2, 5, 9, 13, 16, 19, 20, 24, 26 и 30 января. Звезды сулят успех, но терять бдительность не стоит. В любых делах, касающихся денег, дополнительная осторожность не помешает.
Лунный денежный календарь на январь 2023 года помогает эффективно распределить средства, избежать случайных и ненужных трат. Для усиления эффекта можно провести магический ритуал на привлечение денег. Это лишь закрепит эффект.
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Неблагоприятные дни
Звезды не всегда благосклонны к человеку. Иногда финансовые операции приводят к убыткам, несмотря на предварительные расчеты и составленный план. В таких ситуациях часто виновницей является Луна. Чтобы избежать неприятных моментов, необходимо соблюдать осторожность при обращении с деньгами в неблагоприятные дни. Эксперты и вовсе рекомендуют не доставать кошелек без весомой причины в такие моменты.
Менее неблагоприятными, но все равно не сулящими большой успех будут 1, 3, 10, 29 и 31 января. Риск потери средств не такой большой, но сохраняется. Если вы решились на финансовые операции в эти дни, то стоит быть постоянно настороже и доверять только своей интуиции.
Когда заниматься финансами в январе 2023 года
На результат отдельных финансовых операций оказывает влияние множество факторов. Одним из них являются знаки зодиака, через которые Луна совершает свой транзит. В таблице ниже показано, когда и какие финансовые операции можно проводить, чтобы достичь максимальной результативности.
|
Какие действия разрешено совершать
|
Дата
|
Давать деньги в долг
|
3, 13
|
Не одалживать
|
25, 30
|
Занимать средства
|
1
|
Брать деньги в долг
|
25
|
Выплачивать задолженность
|
7, 22, 29
|
Не возвращать долг
|
19
|
Пересчитывать деньги
|
14, 20
|
Приобретать кошелек
|
12, 13, 15
|
Покупать подарки
|
2, 22, 25
|
Инвестировать
|
3, 12, 13
|
Делать дорогостоящие покупки
|
20
|
Менять валюту
|
4, 19
|
Покупать или продавать жилье
|
4, 19
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Влияние фазы луны в январе 2023 года
О влиянии спутника Земли на многие сферы жизни человека известно многим. Астрологи детально изучают такое воздействие, ищут закономерности и систематизируют информацию о фазах Луны. Эта информация помогает составлять очень точные прогнозы.
Чтобы не терять удачу и быть успешными в денежных делах, следует ознакомиться с тем, как меняется изменяется лунное влияние на различных этапах. В январе 2023 года Луна будет в следующих фазах:
- Растущая (1-6, 22-31 января). Лунная энергетика активизирует многие процессы, включая и денежные. В этой фазе приток средств увеличивается. Это заметно отражается при одалживании и инвестировании. Можно получить ощутимую дополнительную выгоду. Однако в рискованных сделках необходима осторожность, чтобы не лишиться накоплений. По причине активного роста следует избегать кредитов, а также не брать деньги в долг: он будет расти очень быстро, переплата окажется ощутимой.
- Убывающая (8-20 января). В данной фазе процессы замедляются, что сказывается и на деньгах. Даже регулярная прибыль начнет сокращаться. На данном этапе получение кредита окажется наиболее выгодным, так как долг будет накапливаться медленнее. И наоборот, давать одалживать и инвестировать не рекомендуется.
- Полнолуние и новолуние (7 января и 21 января). Эти дни являются самыми неблагоприятными во всем лунном календаре. Астрологи предупреждают о больших рисках при совершении финансовых операций. Старайтесь не пользоваться деньгами без весомой причины.
Подведем итог
Лунный денежный календарь на январь 2023 года помогает правильно и эффективно использовать личные средства. Воспользовавшись рекомендациями астрологов, можно сохранить и приумножить капитал, а возможные риски свести к минимуму.