В 2022 году евро оказалось в списке слабейших среди крупных мировых валют. Эта ситуация была связана с общемировыми проблемами, растущей инфляцией, надвигающейся рецессией и энергетическим кризисом. Некоторые из этих проблем не утратили свой актуальности, а лишь набирают обороты. Предлагаем узнать, какой будет курс евро в январе 2023 года и стоит ли покупать эту валюту.

Что влияет на курс евро

Глобальные проблемы оказывают сильное влияние на весь мир, но Европейский регион пострадал от них сильнее всего. В результате основная валюта ЕС существенно обесценилась и в моменте опускалась даже ниже стоимости доллара. Финансисты утверждают, что негативные процессы в январе 2023 года продолжатся.

Предлагаем узнать, какие факторы могут оказать влияние на курс евро в этом месяце.

Инфляция

В 2022 году многие западные страны ставили рекорды по уровню инфляции. Для нивелирования последствий Европейскому центробанку пришлось трижды поднимать ключевую ставку. В октябре 2022 года она составила 10,6%, а на 2023 год прогнозируют инфляцию на уровне 6-7%.

Такие значения являются очень высокими для стран ЕС, и это крайне негативно влияет на стоимость европейской валюты. Точный курс евро в январе 2023 года будет полностью зависеть от того, сможет ли регулятор затормозить рост цен и защитить экономику.

Стоимость газа

В результате ограничения поставок и принятых решений на сокращение закупки газа в России, стоимость «голубого топлива» в Европе возросла многократно. Отечественные эксперты уверены, что и в следующем году решения этой проблемы не найдется.

В настоящее время стоимость газа в Европе немного снизилась за счет наполнения газохранилищ и теплой погоды. В январе 2023 года ситуация с температурой может существенно измениться. В результате отбор газа ускорится, вызвав новый скачок стоимости.

Если решить проблему не удастся, то негативное влияние на экономику и курс евро продолжится. В таком случае стоит ожидать дальнейшего падения валюты к рублю и доллару.

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Рецессия мировой экономики

Проблемы, которые удавалось откладывать долгое время, теперь крайне негативно сказываются на экономике. И если ранее этот вопрос был вероятным, то теперь эксперты считают падение неизбежным. Согласно заявлениям еврокомиссара по экономике, ЕС ожидает около 6 месяцев рецессии, которая затронет и первый квартал 2023 года.

Примечательно, что процессы по ослаблению экономики продолжают усугубляться, поэтому прогнозы о полугодовом периоде могут оказаться очень оптимистичными. Вероятно, в январе ситуация ухудшится.

Состояние российской экономики и санкции

Помимо проблем в европейском регионе, на курс евро к рублю влияет состояние и отечественного рынка. В декабре 2022 года вступили в силу очередные санкции, касающиеся энергоресурсов. Ограничение цен на российскую нефть может ослабить рубль, в результате чего курс будет расти.

Прогноз на курс евро в январе 2023 года от банков и экспертов

Крупные банки РФ делают ставку на то, что в январе 2023 года евро укрепит свои позиции по отношению к рублю. При оценке аналитики указывают на проблемы не в европейской экономике, а в российской. Ожидается, что рубль будет слабеть, а курс – расти.

В зависимости от финансовой организации, стоимость евро будет следующей:

«Сбербанк» – рост до 84 рублей к середине месяца, до 92 рублей – к концу;

«Газпромбанк» – до 83,8 в первой декаде, 91,5 к концу месяца;

ФК «Открытие» – 84,5 на начало месяца, 92,2 в конце января;

«Альфа-Банк» – курс евро возрастет до 84,2 в начале января и до 92 рублей в конце месяца.

Как видно из оценок аналитиков, крупные финансовые организации видят единственный итог развития ситуации – рост курса, с большой вероятностью за счет ослабления национальной валюты России. Ожиданий, что евро продолжит свое падение, нет.

Мнения экспертов на этот счет схожи, но они не прогнозируют резкого повышения стоимости европейской валюты. Финансисты и аналитики крупных агентств и университетов считают, что в ближайшей перспективе евро будет расти по отношению к рублю. В январе 2023 года курс повысится на 6-10 рублей.

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Стоит ли покупать евро в январе 2023 года

Эксперты дают свою оценку и относительно того, стоит ли покупать европейскую валюту в январе 2023 года. В перспективе евро продолжит рост относительно рубля, но во многом результат будет зависеть от действий, которые предпримет ЕЦБ. Если регулятор сможет стабилизировать ситуацию и выйти с минимальными потерями, то разница окажется значительной, и уже через полгода валюта окажется на прежних значениях даже по отношению к доллару.

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Однако делать на это ставку эксперты не рекомендуют, называя евро и доллар США «токсичными». Из-за ожидания очередных санкций и ограничений составить достоверный прогноз очень сложно.

Финансовые аналитики советуют обратить внимание не на евро, а на валюту дружественных стран. Например, китайский юань. Ожидается, что торговые отношения между странами будут укрепляться, поэтому серьезных рисков для резкого падения или роста не будет. Впрочем, многое также будет зависеть и от того, как российская экономика будет реагировать на очередные ограничения и санкции со стороны Западных стран.

Если же в планах не покупка, а продажа имеющихся валютных запасов, то и в этом случае стоит подождать. В январе 2023 года курс только начнет расти, и впоследствии евро удастся продать немного дороже.

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Подведем итог

Многим россиянам интересно, какой будет курс евро в январе 2023 года, нужно ли его покупать уже сейчас и когда продавать. Эксперты уверены, что европейская валюта будет расти по отношению к рублю, но это повышение будет постепенным. А для сохранения сбережений стоит отдавать предпочтение денежным знакам дружественных стран.