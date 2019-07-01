Любовь Успенская ищет донора для ЭКО
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Любовь указала параметры подходящего ей донора и сразу пояснила: интим не предлагать.
Любовь Успенская в последнее время радует поклонников и хейтеров сети фотографиями в платьях с глубоким декольте и одеждой длины мини. Достаточно откровенные образы самой артистке нравятся. Она считает, что в своём возрасте вполне может себе их позволить.
На днях Успенская и вовсе заявила, что она не так стара, как ей стараются приписать. Более того, певица всерьёз задумалась над тем, чтобы стать мамой во второй раз.
Любовь пояснила, что она ничем не хуже того же Филиппа Киркорова и Аллы Пугачёвой, которые в достаточном почтенном возрасте стали родителями. Успенская по их примеру решила сделать это при помощи процедуры ЭКО.
Друзья, ну что, я решилась. И серьёзно настроена! Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть. Требования: 1. Красота 2. Ум 3. Талант 4. Здоровье 5. Доброта 6. Честность Так что, друзья, пожелайте мне удачи. А недоброжелателей попрошу гулять лесом 😉 P.S. Интим не предлагать. ⠀ #child #дети #успенская #эко
В самом начале пользователи восприняли слова Любы как шутку и очередную тему для хайпа. Спустя еще день она официально заявила, что настроена серьезно и на данный момент объявляет кастинг для доноров яйцеклетки.
Певице важно, чтобы это была красивая, умная, талантливая и добрая женщина, не лишенная честолюбия. Еще одним существенным параметром артистка обозначила крепкое здоровье. Поклонников она искренне попросила подержать ее и пожелать удачи. Всех недоброжелателей Люба отправила в лес.
Эта новость стала несколько неожиданной. Многие поклонники думали, что Любовь, как и Алла, в своё время заморозила яйцеклетки. Однако оказалось, что собственных материалов для ЭКО у Успенской нет. Для начала ей придется найти женщину, а уже после подобрать донора мужских половых клеток. Вынашивать будущего ребёнка предстоит суррогатной матери.
Краткая информация о Любови Успенской
Имя: Любовь Успенская
Отчество: Залмановна
День рождения: 24.02.1954
Возраст: 65 лет
Место рождения: г. Киев, Украина
Рост: 168 см
Вес: 56 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: певица
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Как вы считаете, затея Любови удастся или это просто пиар-ход? 3
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Ольга / 01.07.19 12:33Собачки бабушке уже надоели, хочет с младенчиком забавляться на старости лет. Или лавры Алибасова не дают покоя - поп....л про отравление, заработал миллионы. Баба Люба тоже хочет заработать.
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Реана / 01.07.19 11:53Я не понимаю, почему в таких случаях не взять того же малыша из детдома. Здесь вообще нет никаких твоих клеток: ни дочки, ни твоих, ни мужа. С таким же успехом ты можешь взять любого отказника. Он уже маленький, лишенный априори многого, плюс не нужно платить суррогатной матери, оплачивать дорогостоящее ЭКО.