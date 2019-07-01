Любовь Успенская ищет донора для ЭКО

Любовь указала параметры подходящего ей донора и сразу пояснила: интим не предлагать.

Любовь Успенская в последнее время радует поклонников и хейтеров сети фотографиями в платьях с глубоким декольте и одеждой длины мини. Достаточно откровенные образы самой артистке нравятся. Она считает, что в своём возрасте вполне может себе их позволить.

На днях Успенская и вовсе заявила, что она не так стара, как ей стараются приписать. Более того, певица всерьёз задумалась над тем, чтобы стать мамой во второй раз.

Любовь пояснила, что она ничем не хуже того же Филиппа Киркорова и Аллы Пугачёвой, которые в достаточном почтенном возрасте стали родителями. Успенская по их примеру решила сделать это при помощи процедуры ЭКО.

В самом начале пользователи восприняли слова Любы как шутку и очередную тему для хайпа. Спустя еще день она официально заявила, что настроена серьезно и на данный момент объявляет кастинг для доноров яйцеклетки.

Певице важно, чтобы это была красивая, умная, талантливая и добрая женщина, не лишенная честолюбия. Еще одним существенным параметром артистка обозначила крепкое здоровье. Поклонников она искренне попросила подержать ее и пожелать удачи. Всех недоброжелателей Люба отправила в лес.

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Эта новость стала несколько неожиданной. Многие поклонники думали, что Любовь, как и Алла, в своё время заморозила яйцеклетки. Однако оказалось, что собственных материалов для ЭКО у Успенской нет. Для начала ей придется найти женщину, а уже после подобрать донора мужских половых клеток. Вынашивать будущего ребёнка предстоит суррогатной матери.