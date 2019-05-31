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Ким Кардашьян обрезала волосы и появилась в необычном наряде


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Ким Кардашьян известна не только своей потрясающей фигурой, но и тем, что не боится экспериментировать с образами. Так, она в очередной раз вызвала удивление поклонников, появившись на публике с новой прической и в наряде, создателем которого выступил ее муж Канье Уэст.

Ким Кардашьян поразила своих фанатов весьма необычным решением. Она продемонстрировала новую стильную стрижку, напоминающую каре. Этот шаг знаменитости в кардинальной смене своего имиджа стал довольно таки неожиданным. Дело в том, что Ким гордилась своими длинными волосами и не высказывала никаких намерений по поводу того, чтобы изменить прическу.

Необычным оказался и наряд звезды. Как известно, Кардашьян всячески поддерживает торговую марку, основателем которой является ее супруг, Канье Уэст. Его новым творением стала коллекция, в которой присутствует религиозная тематика. Одну из вещей и решила примерить на себя Ким.

Речь идет о белых штанах широкого покроя, особенностями которых является то, что на них в качестве орнамента содержатся буквы, которые складываются в цитаты из Библии. Знаменитость дополнила лук простой светлой укороченной футболкой, прилегающей по фигуре и стильными черно-белыми кроссовками.

Краткая информация

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Вес: кг

Знак Зодиака:

Восточный гороскоп:

Деятельность:



17 Не нравится 9 Нравится 31.05.2019 Теги: Ким Кардашьян

А Вам понравился новый образ Ким Кардашьян? 3  

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  • Мила / 31.05.19 18:53
    -
    3
    +
    низ ужасный + косолапие в кроссовках......жесть))
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  • Нина / 31.05.19 16:39
    -
    5
    +
    На мой взгляд, спортивный стиль - это не совсем ее. Тем более, что бедра у Ким пышные, а свободные штаны делают на этом повышенный акцент. В итоге очень сильно выражен контраст между довольно узкой верхней частью и объемной нижней
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