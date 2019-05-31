Ким Кардашьян обрезала волосы и появилась в необычном наряде
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Ким Кардашьян поразила своих фанатов весьма необычным решением. Она продемонстрировала новую стильную стрижку, напоминающую каре. Этот шаг знаменитости в кардинальной смене своего имиджа стал довольно таки неожиданным. Дело в том, что Ким гордилась своими длинными волосами и не высказывала никаких намерений по поводу того, чтобы изменить прическу.
Необычным оказался и наряд звезды. Как известно, Кардашьян всячески поддерживает торговую марку, основателем которой является ее супруг, Канье Уэст. Его новым творением стала коллекция, в которой присутствует религиозная тематика. Одну из вещей и решила примерить на себя Ким.
Речь идет о белых штанах широкого покроя, особенностями которых является то, что на них в качестве орнамента содержатся буквы, которые складываются в цитаты из Библии. Знаменитость дополнила лук простой светлой укороченной футболкой, прилегающей по фигуре и стильными черно-белыми кроссовками.
Краткая информация
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Мила / 31.05.19 18:53низ ужасный + косолапие в кроссовках......жесть))
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Нина / 31.05.19 16:39На мой взгляд, спортивный стиль - это не совсем ее. Тем более, что бедра у Ким пышные, а свободные штаны делают на этом повышенный акцент. В итоге очень сильно выражен контраст между довольно узкой верхней частью и объемной нижней
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