На показе в Сеуле Кристен Стюарт появилась с тяжелым макияжем и без бровей
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Всемирную популярность Кристен Стюарт принесла сага «Сумерки». Образ ее героини был достаточно мягким и женственным. Большинство поклонников ассоциировало актрису с Беллой. После выхода заключительного фильма актриса стала одеваться и вести себя немного иначе. Оказалось, что она бунтарка и от романтичной возлюбленной вампира весьма далека. Желание эпатировать и образы без малейшего намека на женственность Кристен уже несколько лет несет в массы.
Долгое время публика обсуждала ее поведение на красной дорожке одного из Каннских фестивалей. Девушка прямо во время проходки сняла с себя туфли на каблуках и пошла босиком. Позже она объяснила, что идти в них ей было неудобно. Девушка решила, что фотографии таких усилий с ее стороны не стоят.
Несмотря на это, Кристен удалось стать музой бренда Chanel. Уже больше года она появляется на знаковых показах всемирно известного модного дома. Дизайнеры бренда подбирают ей интересные и модные луки. Они стараются выдерживать ее бунтарский стиль, но даже через такую модную броню очевидно – личность девушки слишком яркая и за подобными образами ее не скрыть.
Новой фишкой актрисы стали разноцветные волосы и иллюзия полного отсутствия бровей. Так, во время Бала костюма, проходившего в 2019 году в Нью-Йорке, фотографы и гости лицезрели Стюарт в образе Дэвида Боуи. Специально для этого блондинка с затемненными корнями затонировала волосы розово-красным и нарисовала тонкие цветные брови.
На недавно прошедшем показе бренда в Сеуле Кристен появилась с той же прической и остатками бледно-розовой краски на волосах. Бровей на этот раз не было видно вовсе. Визажисты замаскировали их, точно подобрав тон для подобного мейкапа. Макияж глаз у девушки при этом был тяжелым. В целом, образ производил достаточно странное впечатление.
Чем вызвана такая тяга, максимально скрывать брови, Кристен пояснять не стала.
Краткая информация о Кристене Стюарт
Имя: Кристен Стюарт
День рождения: 09.04.1990
Возраст: 29 лет
Место рождения: г. Лос-Анджелес, штат Калифорния, США
Рост: 168 см
Вес: 54 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
А вам нравятся последние образы Кристен Стюарт? 5
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NOstess / 31.05.19 18:05Это человечество само себя выродит….
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Лотоss / 31.05.19 16:58Да уж, достижение: лесбиянка - муза престарелого педика. Как актриса - абсолютно невыразительная. Внешность - абсолютно заурядная. Как тут верно заметили - только на кассе сидеть. Вечно этот приоткрытый, как у дауна, рот. Терпеть её не могу.
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Кат / 31.05.19 12:28мерзкая
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clumsy snipe / 31.05.19 11:15скучная психопатка, ей бы на кассе в супермаркете стоять или рыбу фасовать - никакого актёрского таланта и лицо всегда одинаково ничего не выражающее.
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Лада / 30.05.19 21:57Какой ужас. В ней нет ничего женственного. У этих американцев точно что-то набекрень. Девочки и женщины превращаются в мальчиков, а мальчики пялят на себя юбки. Дурь от излишеств.