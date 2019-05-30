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На показе в Сеуле Кристен Стюарт появилась с тяжелым макияжем и без бровей


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Всемирную популярность Кристен Стюарт принесла сага «Сумерки». Образ ее героини был достаточно мягким и женственным. Большинство поклонников ассоциировало актрису с Беллой. После выхода заключительного фильма актриса стала одеваться и вести себя немного иначе. Оказалось, что она бунтарка и от романтичной возлюбленной вампира весьма далека. Желание эпатировать и образы без малейшего намека на женственность Кристен уже несколько лет несет в массы.

Долгое время публика обсуждала ее поведение на красной дорожке одного из Каннских фестивалей. Девушка прямо во время проходки сняла с себя туфли на каблуках и пошла босиком. Позже она объяснила, что идти в них ей было неудобно. Девушка решила, что фотографии таких усилий с ее стороны не стоят.

Несмотря на это, Кристен удалось стать музой бренда Chanel. Уже больше года она появляется на знаковых показах всемирно известного модного дома. Дизайнеры бренда подбирают ей интересные и модные луки. Они стараются выдерживать ее бунтарский стиль, но даже через такую модную броню очевидно – личность девушки слишком яркая и за подобными образами ее не скрыть.

Новой фишкой актрисы стали разноцветные волосы и иллюзия полного отсутствия бровей. Так, во время Бала костюма, проходившего в 2019 году в Нью-Йорке, фотографы и гости лицезрели Стюарт в образе Дэвида Боуи. Специально для этого блондинка с затемненными корнями затонировала волосы розово-красным и нарисовала тонкие цветные брови.

На недавно прошедшем показе бренда в Сеуле Кристен появилась с той же прической и остатками бледно-розовой краски на волосах. Бровей на этот раз не было видно вовсе. Визажисты замаскировали их, точно подобрав тон для подобного мейкапа. Макияж глаз у девушки при этом был тяжелым. В целом, образ производил достаточно странное впечатление.

Чем вызвана такая тяга, максимально скрывать брови, Кристен пояснять не стала.

Краткая информация о Кристене Стюарт

Имя: Кристен Стюарт

День рождения: 09.04.1990

Возраст: 29 лет

Место рождения: г. Лос-Анджелес, штат Калифорния, США

Рост: 168 см

Вес: 54 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: актриса

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2 Не нравится 0 Нравится 30.05.2019 Теги: Кристен Стюарт

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