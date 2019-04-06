Громкие романы Волочковой: от олигархов и голливудских актеров до блогеров
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Анастасия часто рассказывает о своих мужчинах, ярких романах и насыщенной интимной жизни. Если в молодости ее окружали олигархи, то со временем мужчины явно измельчали.
Сергей Полонский
Эксцентричный миллиардер, который находился на коне до кризиса 2008 года. Два года назад его осудили по делу о мошенничестве и отпустили по истечению срока давности.
В нулевых он с размахом ухаживал за приглянувшимися ему дамами. По словам Волочковой, однажды он завалил ее номер в столичной гостинице плюшевыми игрушками и цветами. Пытался сделать это тайно, но Настя узнала имя заказчика и связалась с ним.
Позже уже официально в ресторане их представила друг другу Ксения Собчак. Роман был недолгим, но ярким.
Вячеслав Лейбман
Бизнес-магнат встречался с Ксений Собчак и делал ей роскошные подарки. Она же познакомила его с балериной. По словам телеведущей, при первом же знакомстве статная и красивая на тот момент блондинка стала строить глазки ее мужчине.
Собчак убеждена, что ее отношения с Вячеславом, которые уже тогда шли к свадьбе, расстроились именно из-за Анастасии. Ксения говорит, что Волочкова всегда легко сходилась с мужчинами и не побрезговала молодым человеком подруги. Кстати, дружба их с тех пор прекратила свое существование. Спустя много лет Волочкова отрицает, что у нее была связь с Лейбманом, однако парой в обществе они появлялись часто.
Сулейман Керимов
Бизнесмен, входящий в двадцатку Форбс, политик и лицо, приближенное к Путину. Мужчина женат еще со студенческой скамьи. Это не помешало ему завести роман с Волочковой. Балерине он подарил квартиру в центре Москвы и приставил к любовнице охрану. Роман был ярким и длился два года. По словам Анастасии, она от него забеременела, но после рассказа мужчины о том, что детей, в случае расставания с женщиной он передаст на воспитание родственникам в Дербент, не решилась рассказать правду и вскоре потеряла ребенка.
Балерина говорит о том, что именно она бросила состоятельного олигарха, и он начал ей мстить, выгнав под надуманным предлогом из Большого.
Джим Керри
С голливудским актером Настя познакомилась в период, когда встречалась с Керимовым. Во время первой встречи она в сопровождении охранников олигарха показывала мужчине Москву. У них завязалась дружба. В интимные отношения, по словам балерины, они вступили позже, когда она рассталась с Керимовым. Произошло это в Америке, но роман не был долгим.
Игорь Вдовин
Бизнесмен оказался единственным мужчиной, с которым у Волочковой состоялась свадьба. На церемонию были потрачены баснословные суммы, и только позже выяснилось, что она фиктивная. Отношения пара не узаконила.
У Игоря и Насти родилась дочь Ариадна. Через несколько лет после ее рождения пара разошлась, балерина стала говорить о том, что бизнесмен далеко не богат. Он неоднократно занимал у нее крупные суммы денег, часть из которых не вернул до сих пор.
Водитель, программист, блогер
После расставания с Вдовиным возле балерины появляются неоднозначные личности:
- водитель, который утверждает, что она к нему приставала;
- программист Михаил, после расставания с которым Настя устроила скандал в сетях;
- а также блогер Чермен Зотов, который ославил балерину на всю страну.
Предприимчивый блогер выложил в сеть фотографии, сделанные во время интимной близости с балериной.
Сейчас, по утверждению Насти, рядом с ней есть любимый мужчина, но кто он, она говорить не желает.
Краткая информация об Анастасии Волочковой
Имя: Анастасия Волочкова
Отчество: Юрьевна
День рождения: 20.01.1976
Возраст: 43 года
Место рождения: г. Ленинград
Рост: 171 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: балерина, актриса
Фотографии
Фотографии
А вы считаете личную жизнь балерины удачной? 4
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Марина / 07.04.19 09:15А у нее все мужики с прибабахом, оказывается. От одиозного Полонского до неадекватного Чермена. Да, уж скатилась Наська. Это ей карма за женатиков.
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Анна / 07.04.19 03:01Какая она красотка на первых фотографиях! Я ее такой даже не знала, впечатлилась
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*** / 06.04.19 16:12Клео всё ближе ко дну. Выпускает статью "Мужики Волочковой". Ну вы даёте, блин. Испанский стыд.
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Lissa / 06.04.19 10:17По числу мужиков понятно, что она «легкая». Шпагаты свои готова многим мужикам демонстрировать. Печально это на самом деле. Ничего удачного в ее жизни нет. Была красивая и даже это не смогла обернуть себе на пользу.