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Громкие романы Волочковой: от олигархов и голливудских актеров до блогеров


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Анастасия часто рассказывает о своих мужчинах, ярких романах и насыщенной интимной жизни. Если в молодости ее окружали олигархи, то со временем мужчины явно измельчали.

Сергей Полонский

Эксцентричный миллиардер, который находился на коне до кризиса 2008 года. Два года назад его осудили по делу о мошенничестве и отпустили по истечению срока давности.

В нулевых он с размахом ухаживал за приглянувшимися ему дамами. По словам Волочковой, однажды он завалил ее номер в столичной гостинице плюшевыми игрушками и цветами. Пытался сделать это тайно, но Настя узнала имя заказчика и связалась с ним.

Позже уже официально в ресторане их представила друг другу Ксения Собчак. Роман был недолгим, но ярким.

Вячеслав Лейбман

Бизнес-магнат встречался с Ксений Собчак и делал ей роскошные подарки. Она же познакомила его с балериной. По словам телеведущей, при первом же знакомстве статная и красивая на тот момент блондинка стала строить глазки ее мужчине.

Собчак убеждена, что ее отношения с Вячеславом, которые уже тогда шли к свадьбе, расстроились именно из-за Анастасии. Ксения говорит, что Волочкова всегда легко сходилась с мужчинами и не побрезговала молодым человеком подруги. Кстати, дружба их с тех пор прекратила свое существование. Спустя много лет Волочкова отрицает, что у нее была связь с Лейбманом, однако парой в обществе они появлялись часто.

Сулейман Керимов

Бизнесмен, входящий в двадцатку Форбс, политик и лицо, приближенное к Путину. Мужчина женат еще со студенческой скамьи. Это не помешало ему завести роман с Волочковой. Балерине он подарил квартиру в центре Москвы и приставил к любовнице охрану. Роман был ярким и длился два года. По словам Анастасии, она от него забеременела, но после рассказа мужчины о том, что детей, в случае расставания с женщиной он передаст на воспитание родственникам в Дербент, не решилась рассказать правду и вскоре потеряла ребенка.

Балерина говорит о том, что именно она бросила состоятельного олигарха, и он начал ей мстить, выгнав под надуманным предлогом из Большого.

Джим Керри

С голливудским актером Настя познакомилась в период, когда встречалась с Керимовым. Во время первой встречи она в сопровождении охранников олигарха показывала мужчине Москву. У них завязалась дружба. В интимные отношения, по словам балерины, они вступили позже, когда она рассталась с Керимовым. Произошло это в Америке, но роман не был долгим.

Игорь Вдовин

Бизнесмен оказался единственным мужчиной, с которым у Волочковой состоялась свадьба. На церемонию были потрачены баснословные суммы, и только позже выяснилось, что она фиктивная. Отношения пара не узаконила.

У Игоря и Насти родилась дочь Ариадна. Через несколько лет после ее рождения пара разошлась, балерина стала говорить о том, что бизнесмен далеко не богат. Он неоднократно занимал у нее крупные суммы денег, часть из которых не вернул до сих пор.

Водитель, программист, блогер

После расставания с Вдовиным возле балерины появляются неоднозначные личности:

  • водитель, который утверждает, что она к нему приставала;
  • программист Михаил, после расставания с которым Настя устроила скандал в сетях;
  • а также блогер Чермен Зотов, который ославил балерину на всю страну.

Предприимчивый блогер выложил в сеть фотографии, сделанные во время интимной близости с балериной.

Сейчас, по утверждению Насти, рядом с ней есть любимый мужчина, но кто он, она говорить не желает.

Краткая информация об Анастасии Волочковой

Имя: Анастасия Волочкова

Отчество: Юрьевна

День рождения: 20.01.1976

Возраст: 43 года

Место рождения: г. Ленинград

Рост: 171 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: балерина, актриса

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3 Не нравится 1 Нравится 06.04.2019 Теги: анастасия волочкова

А вы считаете личную жизнь балерины удачной? 4  

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