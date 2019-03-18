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Королева Елизавета II решила контролировать жизнь принца Гарри и Меган Маркл


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Совсем чуть-чуть осталось до переезда принца Гарри и Меган Маркл из Кенсингтонского дворца. Поговаривают, что супруги ждут не дождутся, когда станут жить обособленно от остальных членов королевской семьи в особняке Форгмор Хаус в Виндзоре. Однако, как выяснилось, эта свобода окажется мнимой, ведь королева Великобритании Елизавета II, кстати весьма недовольная в последнее время поведением герцогини Сассекской, приняла решение взять жизнь Гарри и Меган под личный контроль.

В СМИ уже неоднократно всплывала информация о том, что Её Величество с недавнего времени очень огорчена поступками Меган Маркл. Ведь вопреки правилам королевской семьи, девушка привлекает к себе слишком много внимания, одна только история с письмом отцу чего стоит. Но последней каплей для Елизаветы стала несанкционированная поездка Меган в Нью-Йорк для проведения вечеринки в честь ещё не рождённого наследника принца Гарри. Инсайдеры сообщают, что после этого Елизавета II и приняла решение контролировать жизнь молодой семьи даже в Виндзоре.

И начнется всё с того, что королева сама лично назначит секретарей и прочих служащих для работы в офисе герцога и герцогини Сассекских. Конечно, Гарри пытался намекнуть бабушке, что хочет нанять абсолютно новый штат сотрудников самостоятельно, однако столкнулся с решительным отказом. Елизавета заявила внуку, что сама намерена выбрать для них помощников из числа своих личных подчиненных.

Но и это ещё не всё. После переезда Гарри и Меган будут также лишены возможности пользоваться социальными сетями Twitter и Instagram, где они управляли страничками Кенсингтонского дворца. Теперь эту функцию возьмут на себя принц Уильям и Кейт Миддлтон. Единственное, к чему паре оставят доступ - это официальный сайт Букингемского дворца, где они и смогут размещать информацию. Личные же странички принцу и его супруге заводить не разрешено по протоколу.

Также анонимные источники сообщают, что на фоне разногласий с Меган Маркл Елизавета II приблизила к себе герцогиню Кембриджскую. Несколько дней назад они даже вместе посетили учебное заведение Kings College. При этом следует заметить, что королева не появлялась на публике вдвоём с Кейт Миддлтон почти 7 лет.


2 Не нравится 4 Нравится 18.03.2019 Теги: елизавета II

А что вы думаете о таком решение королевы? 5  

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  • Елена / 18.03.19 20:52
    -
    7
    +
    Посмеялась от души сейчас, особенно когда представила реакцию Меган Маркл на решение королевы. Там наверное в голове исключительно американские ругательства звучали. А вообще, считаю, что все справедливо. Макл давно просили быть сдержаннее, скромнее, и уважительнее к семье мужа относиться. Но она все игнорировала. А теперь их переезд настоящую ссылку напоминает.
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  • Наташка / 18.03.19 20:17
    -
    5
    +
    А зачем им социальные сети на новом месте? У них ребенок скоро родится, вот пусть и занимаются его воспитанием. Нечего в Интернете сидеть))
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  • Лили новогрудок / 18.03.19 20:01
    -
    6
    +
    Ничья беременность не длилась так утомительно долго, как этой выскочки. Королевскую семью из-за Меган сравнивают с Дом 2. Пустили "сиротку" в дом, пожалели и вот результат. Такого позора давно БКС не переживала. Давно пора приструнить.
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  • Лили новогрудок / 18.03.19 20:01
    -
    -1
    +
    Ничья беременность не длилась так утомительно долго, как этой выскочки. Королевскую семью из-за Меган сравнивают с Дом 2. Пустили "сиротку" в дом, пожалели и вот результат. Такого позора давно БКС не переживала. Давно пора приструнить.
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  • Верка / 18.03.19 18:16
    -
    7
    +
    А ведь это все Меган со своей легкомысленностью и пренебрежением к вековым традициям королевской семьи. Теперь над ее супругом потешается весь мир. И все благодаря стремлению этой американки делать, что в голову взбрело. А королеве просто надоело, что ее семью и любимого внука обсуждают весь последний год в уничижительном ключе. Вот и результат.
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