Королева Елизавета II решила контролировать жизнь принца Гарри и Меган Маркл

Совсем чуть-чуть осталось до переезда принца Гарри и Меган Маркл из Кенсингтонского дворца. Поговаривают, что супруги ждут не дождутся, когда станут жить обособленно от остальных членов королевской семьи в особняке Форгмор Хаус в Виндзоре. Однако, как выяснилось, эта свобода окажется мнимой, ведь королева Великобритании Елизавета II, кстати весьма недовольная в последнее время поведением герцогини Сассекской, приняла решение взять жизнь Гарри и Меган под личный контроль.

В СМИ уже неоднократно всплывала информация о том, что Её Величество с недавнего времени очень огорчена поступками Меган Маркл. Ведь вопреки правилам королевской семьи, девушка привлекает к себе слишком много внимания, одна только история с письмом отцу чего стоит. Но последней каплей для Елизаветы стала несанкционированная поездка Меган в Нью-Йорк для проведения вечеринки в честь ещё не рождённого наследника принца Гарри. Инсайдеры сообщают, что после этого Елизавета II и приняла решение контролировать жизнь молодой семьи даже в Виндзоре.

И начнется всё с того, что королева сама лично назначит секретарей и прочих служащих для работы в офисе герцога и герцогини Сассекских. Конечно, Гарри пытался намекнуть бабушке, что хочет нанять абсолютно новый штат сотрудников самостоятельно, однако столкнулся с решительным отказом. Елизавета заявила внуку, что сама намерена выбрать для них помощников из числа своих личных подчиненных.

Но и это ещё не всё. После переезда Гарри и Меган будут также лишены возможности пользоваться социальными сетями Twitter и Instagram, где они управляли страничками Кенсингтонского дворца. Теперь эту функцию возьмут на себя принц Уильям и Кейт Миддлтон. Единственное, к чему паре оставят доступ - это официальный сайт Букингемского дворца, где они и смогут размещать информацию. Личные же странички принцу и его супруге заводить не разрешено по протоколу.

Также анонимные источники сообщают, что на фоне разногласий с Меган Маркл Елизавета II приблизила к себе герцогиню Кембриджскую. Несколько дней назад они даже вместе посетили учебное заведение Kings College. При этом следует заметить, что королева не появлялась на публике вдвоём с Кейт Миддлтон почти 7 лет.