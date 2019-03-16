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Лиза Пескова рассказала подписчикам, как ей удалось сбросить 10 килограммов


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Лиза Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поделилась с подписчиками очередным постом, который вызвал у пользователей социальной сети Инстаграм неоднозначную реакцию. В этот раз Елизавета рассказала о том, как сначала набрала, а потом сбросила 10 килограммов. Конечно, кто-то девушку похвалил за интересный подход к питанию. Но большинство отнеслись к ее повествованию с иронией.

Так, Лиза призналась, что после окончания учебы и во время последующей неинтересной стажировки в офисе у нее внезапно пропала мотивация. Она не получала удовольствия от того, чем занималась и вообще мало представляла, куда ей двигаться дальше. Вследствие этого девушка начала потреблять неправильную еду: шоколад, бургеры, мучные изделия и сыр. Помимо этого Пескова призналась, что перестала ходить в спортзал и сбила свой режим сна, что и привело к появлению 10 лишних килограммов. По ее словам, даже родители называли ее толстой и пугали последствиями, к которым приводит лишний вес.

Всё решилось само, когда скучная стажировка в офисе закончилась и началась "новая жизнь". Лиза взяла себя в руки и привела в порядок, в первую очередь, мысли, а уже потом и тело. Причём на то, чтобы избавиться от 10 лишних килограммов ей понадобилось всего два-три месяца. В качестве резюме Елизавета написала, что считает строгие диеты и подсчет калорий абсолютно бесполезными. По ее мнению, достаточно лишь прислушиваться к своему организму и понимать, чего он действительно хочет, а чего нет. Именно такое интуитивное питание, а также восстановление режима сна, плюс ежедневные занятия и вернули девушке идеальную фигуру.

Впрочем, как мы уже сказали выше, многие подписчики отнеслись к советам Лизы с иронией. "Это слишком заморочено, просто попробуй питаться на 3.500 рублей в месяц", " Всё хорошо, но при зарплате в 30 000 рублей ПП, фитнес, оплату ЖКХ и одежду слабо совместить", - писали некоторые пользователи. Хотя нашлись и те, кто от успехов Песковой пришли в восторг и даже решили с понедельника начать худеть по её рекомендациям.


3 Не нравится 1 Нравится 16.03.2019 Теги: Лиза Пескова

А вы согласны с Лизой? 3  

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  • Миха / 17.03.19 01:20
    -
    0
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    Красивая девушка.
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  • Мари / 16.03.19 19:36
    -
    0
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    Интересно, а в Россию Лиза планирует возвращаться?
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  • Bella / 16.03.19 16:13
    -
    5
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    Нормальные у нее советы, вполне себе жизненные и работающие, но такие комментарии тоже можно понять - у Лизы значительно меньше житейских забот, нежели у большинства жителей нашей страны. Она не думает, как прожить на мизерную зарплату, как не лишиться работы, как прокормить, одеть, обуть детей. Поэтому она вполне может себе позволить "привести мысли в порядок" и прислушиваться к тому, что хочет ее организм: фуа-гра, черной икорки, белого трюфеля или мраморной говядинки.
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