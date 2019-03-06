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Кайли Дженнер стала самой молодой миллиардершей в истории


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Одна из самых ярких представительниц семейства Кардашьян, несмотря на свой возраст, сумела добиться потрясающего финансового успеха в бьюти-сфере.

Летом 2018 года известный журнал Forbes, специализирующийся на финансах и экономике, обратил внимание на уникальное достижение Кайли, которое она сможет достичь в ближайшее время. На тот момент индустрия красотый принесла молодой матери свыше 900 миллионов долларов и ни у кого не оставалось сомнения, что планка в миллиард – это дело техники. Дело в том, что в августе медийной личности исполнился 21 год, а основатель Facebook Марк Цукерберг стал миллиардером в 23 года. У звезды Инстаграма еще был запас времени, чтобы побить рекорд американского программиста, но уже в I квартале 2019 года рекорд пал. Причем, неизвестно сможет ли кто-то превзойти достижение Дженнер-младшей.

Бренд Kylie Cosmetics появился в 2015 году. Продажа дебютной коллекции завершилась всего за полминуты. В прошлом году компания принесла ее основательнице свыше 350 миллионов долларов. Кроме того, вторая половина рэпера Трэвиса Скотта является одним из самых влиятельных людей во всемирной паутине. Аккаунт в Инстаграме младшей из сестер Дженнер входит в топ-10 страниц сайта по количеству подписчиков (более 128 миллионов).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTING POWDERS by @kyliecosmetics launching March 7th💗

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Несмотря на то, что знаменитость уступает лидирующие позиции нескольким звездам кино, музыки и спорта, именно за рекламный пост на ее странице готовы платить больше всего. В частности, рекламодателю придется раскошелиться на 1 миллион долларов, чтобы самая юная миллиардерша в истории запостила необходимую информацию.


1 Не нравится 0 Нравится 06.03.2019 Теги: Кайли Дженер

Рекорд Кайли – самостоятельное достижение или издержки рождения в богатой семье? 2  

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  • Ольга / 06.03.19 20:47
    -
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    +
    Ким еще самостоятельно пробивалась наверх, а вот сестры Дженнер нередко попадали в кадр просто потому, что они сестры Ким. Это огромный нюанс, который способствовал и популярности в интернете, и бизнес-достижениям.
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  • Татьяна / 06.03.19 20:43
    -
    5
    +
    Кайли еще с детства привыкала к медийной деятельности и деньгам благодаря съемкам в семейном шоу. Этот результат в таком возрасте поразителен, но смогла бы она заработать тот миллиард при других условиях? Будучи сиротой, когда родители болеют, проблемы с жильем и так далее?
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