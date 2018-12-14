Степаненко и Петросян отказываются появляться вместе на съемках

Сейчас вовсю идут съемки новогодних огоньков и шоу. Основным костяком артистов в них являются певцы и юмористы старого эшелона. Не стали исключением из этого числа Елена Степаненко и Евгений Петросян. Если раньше они без проблем вместе появлялись в кадре, то сейчас их представители просят у продюсеров шоу, организовывать съемки таким образом, чтобы артисты не пересекались на площадке.

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Именно так и произошло на съемках новогоднего шоу «Первого канала». Представители артистов потребовали не только разделить пару по сценарию, но и выделить им разные гримерные, чтобы бывшие супруги даже случайно не встретились.

Подробности сценария, касающиеся знаменитостей, не разглашаются. Известно лишь, что Елена Степаненко появится в кадре вместе с Андреем Бариновым, занимающимся пародией. Евгения Вагановича поставили в один номер с одной из самых популярных артисток современного шоу-бизнеса, Ольгой Бузовой.

Артист не удержался и опубликовал фотографию с телеведущей в собственном инстаграме. Снимок он подписал с юмором: «Надоели слухи! Публикую все как есть». Очевидно, Петросян, таким образом, выразил отношение к гуляющим сегодня слухам о его романе с молодой помощницей Татьяной Брухуновой.

Интересно, что сам артист и Татьяна никаких комментариев на эту тему не дают, но косвенно данное предположение подтвердил адвокат Евгения Вагановича. Сергей Жорин, комментируя предположения журналистов, что причиной иска Степаненко стали опасения скорой женитьбы Петросяна, он сказал: «Подозреваю, что опасения обоснованны».