Журнал Forbes назвал Кендалл Дженнер самой высокооплачиваемой моделью в мире. Согласно данным издания, 23-летняя звезда заработала 22,5 млн долларов за срок в 12 месяцев, закончившийся в июне.

Доход Кендалл Дженнер, прежде всего, исходит от контрактов с Estee Lauder, Adidas, Calvin Klein и другими брендами. На втором месте идет Карли Клосс, которая заработала 13 миллионов долларов, превратив в капитал свою популярность в соцсетях и подписав контракты со множеством брендов, включая Swarovski.

Десять самых успешных моделей в мире совместно заработали за период с 1 июня 2017 по 1 июня 2018 года 113 миллионов долларов, что ненамного выше цифры, показанной годом ранее. Также в десятке находятся такие звезды, как Роузи Хантингтон-Уайтли с доходом в 11,5 млн долларов и Кара Делевинь, заработавшая 10 миллионов долларов. На равных с Уайтли идет Крисси Тейген, а Жизель Бюндхен заработала столько же, сколько Делевинь. Также в десятку попали сестры Джиджи и Белла Хадид, а завершают десятку Джоан Смоллс и Даутцен Крус.

Издание Forbes также отмечает, что, несмотря на успехи Кендалл, ее доходы значительно меньше, чем у ее младшей сестры Кайли, которая заработала за тот же период 166,5 млн долларов, прежде всего, при помощи своего бренда Kylie Cosmetics.

Издание подсчитывает цифры, исходя из данных о рекламных кампаниях, договоров с косметическими компаниями и других контрактов, в которых участвуют модели. Примерные суммы исходят от значений, названных менеджерами, агентами, представителями брендов и экспертами индустрии.