Кендалл Дженнер – самая высокооплачиваемая модель
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Журнал Forbes назвал Кендалл Дженнер самой высокооплачиваемой моделью в мире. Согласно данным издания, 23-летняя звезда заработала 22,5 млн долларов за срок в 12 месяцев, закончившийся в июне.
Доход Кендалл Дженнер, прежде всего, исходит от контрактов с Estee Lauder, Adidas, Calvin Klein и другими брендами. На втором месте идет Карли Клосс, которая заработала 13 миллионов долларов, превратив в капитал свою популярность в соцсетях и подписав контракты со множеством брендов, включая Swarovski.
Десять самых успешных моделей в мире совместно заработали за период с 1 июня 2017 по 1 июня 2018 года 113 миллионов долларов, что ненамного выше цифры, показанной годом ранее. Также в десятке находятся такие звезды, как Роузи Хантингтон-Уайтли с доходом в 11,5 млн долларов и Кара Делевинь, заработавшая 10 миллионов долларов. На равных с Уайтли идет Крисси Тейген, а Жизель Бюндхен заработала столько же, сколько Делевинь. Также в десятку попали сестры Джиджи и Белла Хадид, а завершают десятку Джоан Смоллс и Даутцен Крус.
Издание Forbes также отмечает, что, несмотря на успехи Кендалл, ее доходы значительно меньше, чем у ее младшей сестры Кайли, которая заработала за тот же период 166,5 млн долларов, прежде всего, при помощи своего бренда Kylie Cosmetics.
Издание подсчитывает цифры, исходя из данных о рекламных кампаниях, договоров с косметическими компаниями и других контрактов, в которых участвуют модели. Примерные суммы исходят от значений, названных менеджерами, агентами, представителями брендов и экспертами индустрии.
Краткая информация о Кендалле Дженнер
Имя: Кендалл Дженнер
День рождения: 03.11.1995
Возраст: 23 года
Место рождения: г. Лос-Анджелес, США
Рост: 179 см
Вес: 54 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: модель, телеведущая, актриса
Фотографии
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А вам нравится модель? 3
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Анна / 15.12.18 02:10Все это пустое, ну что это за профессия - модель, на это ума не нужно, только надо иметь хорошие внешние данные. Я бы не гордилась такой работой, где не нужен ум. И лицо у нее заурядное, нет в нем изюминки, иногда смотришь показ, и идет шикарная дама, бросается прям в глаза, а всякие ординарные личности, но при этом богатые и знаменитые, не запоминаются.
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Рита / 15.12.18 02:06А мне она кажется милой девушкой, она красивая и стройная, если бы не ее внешность и фигура, вряд ли бы ее взяли в модели, даже семья бы не помогла, думаю, моделью любая стать не может. Все же еще надо постараться: следить за питанием, заниматься спортом. На это усилия нужны, так что она заслужила свой титул.
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Зина / 15.12.18 02:03Мне она не нравится, напыщенная девочка из известной и богатой семьи. Что бы она делала, если бы не ее знаменитая семейка Кардашян. А такими деньгами ворочает, аж противно. Кто-то работает в поте лица и зарабатывает копейки, а она походила по подиуму, и такие деньги получила, мне обидно. что такая несправедливость в мире.И ладно бы еще сама выбилась в модели, так нет, просто она Дженнер.