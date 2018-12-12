Кристиан Бэйл больше не готов уродовать свое тело

Кристиан Бэйл не уверен, что сможет заставить свое тело пережить еще одно сильное изменение, даже если того потребует роль. Актер недавно набрал огромный вес для того, чтобы сыграть американского политика Дика Чейни в фильме «Власть».

Бэйл известен тем, что часто меняется физически для своих ролей. Так, он сильно похудел, чтобы соответствовать изможденному бессонницей персонажу фильма «Машинист», и набрал мышечную массу для того, чтобы достойно сыграть Бэтмена.

Чтобы воплотиться в Дика Чейни, вице-президента при президенте США Джордже Буше, Бэйл набрал около двадцати килограммов веса. Различные трюки с гримом и париками помогли ему быть почти неузнаваемым в новой роли и добиться невероятного сходства с реальной персоной. Но актер не думает, что сможет пережить подобное еще раз.

На премьере фильма в Лос-Анджелесе он рассказал о своих переживаниях. «У меня теперь все болит. Я начинаю задумываться о том, смогу ли пережить подобное еще раз, и не думаю, что это возможно», - сказал он.

Чейни, политик и бизнесмен, считается самым могущественным вице-президентом в истории. У Чейни была в руках реальная сила в администрации Буша. Он играл ключевую роль в том, как Белый дом ответил на события 11 сентября, и в последовавшей войне с терроризмом. Для того, чтобы сыграть Чейни, Бэйл изучил все доступные сведения о нем, все особенности его характера и предположил, что Дик никогда не стал бы политиком, если бы не его жена Линн.

«Он был великолепным семьянином, прекрасным отцом, сильным лидером, - сказал Кристиан. - Власть была в самой его натуре, он постоянно изучал историю. При этом у него было непростое детство, и он, скорее всего, был бы счастлив на незначительной должности в Вайоминге. Но потом он встретил Линн, и она сказала, что у него должно быть больше амбиций».