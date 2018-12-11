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Дочь Клинта Иствуда рассказала о съемках с отцом


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Дочь Клинта Иствуда надеется, что знаменитый актер никогда не прекратит работать, потому что если он это сделает, то, по ее словам, просто не сможет жить. Элисон Иствуд появится вместе с ее 88-летним отцом в фильме «Наркокурьер», где Клинт играет престарелого наркокурьера, работающего на мексиканский картель.

Клинт Иствуд, четырежды получавший «Оскара» за свои достижения, выступил также режиссером и продюсером этого фильма.

Элисон, которая в фильме играет дочь персонажа Клинта, говорит, что работа дарит отцу жизненные силы и молодость. На премьере фильма в Лос-Анджелесе она сказала в интервью для Press Association, что поражена его работоспособностью.

«Я рада, что он продолжает учиться и развиваться и по-прежнему хочет рассказывать истории и делать фильмы, - сказала она. - Я думаю, что если бы он ушел из кинематографа, то просто не смог бы жить. Кино в его жилах, он полон страсти к любимому делу, и я хочу, чтобы он работал вечно, ведь тогда он всегда будет молод и полон сил».

Фильм «Наркокурьер» основан на реальной истории Лео Шарпа, ветерана Второй мировой войны, который в 80-летнем возрасте стал курьером для картеля Синалоа.

Клинт Иствуд впервые появится на экране с 2012 года. В фильме также снялись Брэдли Купер, Лоренс Фишберн и Энди Гарсиа.

Элисон признается, что играть дочь было сложно для нее, потому что реальные отношения мешали тому. «Я играю его дочь, что, конечно же, неудивительно, - говорит она. - Но это было сложно, потому что я играю неблагодарную дочь, которая не разговаривает со своим отцом, терпеть его не может и плохо к нему относится. Мне было сложно вести себя таким образом. Но я решила, что я сделаю все, что нужно, и все будет в порядке. Хорошо то, что мы всегда смеялись над этим, когда работа заканчивалась».

Краткая информация о Клинте Иствуд

Имя: Клинт Иствуд

День рождения: 31.05.1930

Возраст: 88 лет

Место рождения: Сан-Франциско, США

Рост: 182 см

Вес: 86 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: актер, режиссер

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0 Не нравится 0 Нравится 11.12.2018 Теги: Клинт Иствуд

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