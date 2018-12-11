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Мария Максакова выгнала свекровь со своего концерта в Риге


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Политика Дениса Вороненкова нет в живых уже более полутора лет, но его супруга Мария Максакова и мама Людмила Ивановна никак не оставляют друг друга в покое. Женщины то и дело обмениваются взаимными обвинениями и раскрывают подробности личной жизни погибшего депутата.

На днях Людмила Ивановна решила встретиться с бывшей снохой и ради этого отправилась в Ригу, чтобы с ней поговорить. Женщина хотела выяснить, для чего Мария так старательно поливает ее грязью и наконец увидеться с внуком. Однако, оперная Дива встрече с бывшей свекровью не обрадовалась, так что никакого диалога между ними не получилось. Более того, когда Мария увидела на концерте Людмилу Ивановну, она прервала свое выступление и ушла за кулисы. После чего охранник вывел мать Вороненкова из зала, ведь только так Максакова готова была продолжить концерт.

Оскорблённая тем, как в Латвии обошлись с ее матерью, сестра Дениса Вороненкова решила раскрыть некоторые тайны семейной жизни брата и его последней жены. Так, оказалось, что Мария не была до конца честна со своим супругом. Со слов его сестры, Максакова взяла у мужа крупную сумму денег для того, чтобы уладить какие-то дела, но не вернула ее, за что политик поднял на жену руку. Более того, выяснилось, что беременность Марии двойней оказалась не более чем мифом, впрочем, как и последующий выкидыш.

Помимо этого, в студии "Первого канала", где и происходили сенсационные признания, неоднократно звучала фраза, что брак Дениса и Марии являлся фиктивным. И нужен он был для пиара обеих персон, а также для заработка денег. Также, Людмила Ивановна заявила, что всерьёз сомневается в том, что Ваня - сын Максаковой и Вороненкова - является ее родным внуком. А подтверждает эти подозрения сама оперная певица. И прежде всего тем, что не позволяет состояться встрече бабушки и внука.

 

Краткая информация о Марии Максаковой

Имя: Мария Максакова

Отчество: Петровна

День рождения: 24.07.1977

Возраст: 41 год

Место рождения: Мюнхен, ФРГ

Рост: 173 см

Вес: 70 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Змея

Деятельность: оперная певица, политик

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0 Не нравится 0 Нравится 11.12.2018 Теги: Мария Максакова

А что Вы думаете об этой ситуации? 3  

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  • Алекс / 11.12.18 21:08
    -
    0
    +
    Мария Максакова - женщина красивая и несомненно талантливая, но, как выяснилось, аферистка. Это же надо, такие дела прокручивать! Неудивительно, что она больше не торопится в Россию.
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  • Татьяна / 11.12.18 21:05
    -
    1
    +
    Меня тоже это удивило. Полтора года со смерти сына - это небольшой срок. Но почему-то складывается такое чувство, что и мама и жена успели его за это время забыть. Максакова никогда и не была похожа на вдову , она действительно веселилась и не скрывала этого. А мама, похоже, хочет получить львиную часть наследства Дениса. Одним словом, там всё семейство такое...
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  • Эля / 11.12.18 21:02
    -
    3
    +
    Максакова хоть и талантливая, но очень наглая женщина. Это видно по всему. Даже когда она мягким и тихим голоском говорит, всё равно глаза ее выдают- они у неё луковые. Что касается матери, она тоже не так уж проста и далеко не жертва. Видно, что женщина с характером, а с невесткой у неё типичный конфликт интересов. Ещё меня удивило то, что мать за всю передачу мужчину сына, который уже умер, добрым словом не помянула. Вспоминалась только грязь.
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