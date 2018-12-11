Мария Максакова выгнала свекровь со своего концерта в Риге

Политика Дениса Вороненкова нет в живых уже более полутора лет, но его супруга Мария Максакова и мама Людмила Ивановна никак не оставляют друг друга в покое. Женщины то и дело обмениваются взаимными обвинениями и раскрывают подробности личной жизни погибшего депутата.

На днях Людмила Ивановна решила встретиться с бывшей снохой и ради этого отправилась в Ригу, чтобы с ней поговорить. Женщина хотела выяснить, для чего Мария так старательно поливает ее грязью и наконец увидеться с внуком. Однако, оперная Дива встрече с бывшей свекровью не обрадовалась, так что никакого диалога между ними не получилось. Более того, когда Мария увидела на концерте Людмилу Ивановну, она прервала свое выступление и ушла за кулисы. После чего охранник вывел мать Вороненкова из зала, ведь только так Максакова готова была продолжить концерт.

Оскорблённая тем, как в Латвии обошлись с ее матерью, сестра Дениса Вороненкова решила раскрыть некоторые тайны семейной жизни брата и его последней жены. Так, оказалось, что Мария не была до конца честна со своим супругом. Со слов его сестры, Максакова взяла у мужа крупную сумму денег для того, чтобы уладить какие-то дела, но не вернула ее, за что политик поднял на жену руку. Более того, выяснилось, что беременность Марии двойней оказалась не более чем мифом, впрочем, как и последующий выкидыш.

Помимо этого, в студии "Первого канала", где и происходили сенсационные признания, неоднократно звучала фраза, что брак Дениса и Марии являлся фиктивным. И нужен он был для пиара обеих персон, а также для заработка денег. Также, Людмила Ивановна заявила, что всерьёз сомневается в том, что Ваня - сын Максаковой и Вороненкова - является ее родным внуком. А подтверждает эти подозрения сама оперная певица. И прежде всего тем, что не позволяет состояться встрече бабушки и внука.