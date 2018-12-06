Екатерина Терешкович призналась Гогену в любви
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На днях у Гогена Солнцева был День Рождения. Но справлял он его без жены. Впрочем, Екатерина не осталась безучастной к этому событию и записала для любимого мужчины трогательное видео, в котором призналась ему в любви.
Его опубликовал на своей официальной страничке в Инстаграм сам шоумен. Причём признания супруги не вызвали в нём каких бы то ни было тёплых чувств. Напротив, раздраженный Гоген высказался: "Поздравила, так поздравила!" Более того, Солнцев заявил, что внешний вид и состояние жены вызывают у него тревогу и серьезную озабоченность. Тем более, что молодой муж до сих пор не знает, где находится его вторая половина. Судя по антуражу, который окружает Екатерину, он предположил, что она далеко не в лучшем месте. Впрочем, Гогена это настолько мало беспокоит, что он попросил Катю хотя бы в его праздник оставить его в покое и не донимать слезами, истериками и шантажом.
Напомним, что крупный конфликт в этой необычной семье случился много недель назад, когда Солнцев приревновал Терешкович к другому мужчине. Также шоумен сетовал, что Екатерина после пластической операции сильно изменилась. Она занимается исключительно собой и вообще стала эгоистичной, скрытной и агрессивной. Некоторое время супруги и вовсе не общались. А когда встретились на известном ток-шоу, Катя устроила ещё больший скандал, ударив собственную дочь. У многих, кто в тот день наблюдал за ней, возникли серьезные вопросы к ее психическому состоянию. После этого инцидента о Терешкович ничего не было слышно, а Гоген, как примерный отчим, напротив всё время находился рядом с избитой Полиной. Он приезжал к ней в больницу, писал на своей страничке в социальных сетях посты от ее имени и вообще охотно проводил с ней свой досуг.
На признания же в любви от своей жены он никак не ответил, что может означать лишь одно - идти на примирение Солнцев пока не готов.
Как Вы считаете, долго ли еще продлится брак Терешкович и Гогена? 3
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Аня. / 06.12.18 20:43От души посмеялась! Гогенчик - принцесса неприступная, никак супругу свою простить не хочет. А она вон без него как страдает - постарела, подурнела. А если серьёзно, ей бы самой развернуться и дать этому Илюше пинка под зад, помириться с дочерью и заниматься внуками. И вообще забыть эту историю, как страшный сон. Здесь уже по всему ясно, что старушка Гогену не нужна. Поэтому, пусть не морочат людям голову.
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99 / 06.12.18 20:38М-да уж! Выглядит бабка так себе. И реснички отклеились, и постарела что-то опять. Особо и не скажешь, что у нее пластическая операция была недавно. И вообще, хоть бы причесалась, прежде чем любимому мужчине слать видео. Ну страшная же!
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Марта / 06.12.18 20:32Надеюсь, что не долго! Надоело уже на них смотреть. История себя изжила, так что бабке пора в психушку (та по ней давно плачет), а Солнцев пусть найдет себе молодую девушку. Возможно, из него хороший отец получится. А все остальное - пыль.