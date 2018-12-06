Екатерина Терешкович призналась Гогену в любви

На днях у Гогена Солнцева был День Рождения. Но справлял он его без жены. Впрочем, Екатерина не осталась безучастной к этому событию и записала для любимого мужчины трогательное видео, в котором призналась ему в любви.

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Его опубликовал на своей официальной страничке в Инстаграм сам шоумен. Причём признания супруги не вызвали в нём каких бы то ни было тёплых чувств. Напротив, раздраженный Гоген высказался: "Поздравила, так поздравила!" Более того, Солнцев заявил, что внешний вид и состояние жены вызывают у него тревогу и серьезную озабоченность. Тем более, что молодой муж до сих пор не знает, где находится его вторая половина. Судя по антуражу, который окружает Екатерину, он предположил, что она далеко не в лучшем месте. Впрочем, Гогена это настолько мало беспокоит, что он попросил Катю хотя бы в его праздник оставить его в покое и не донимать слезами, истериками и шантажом.

Напомним, что крупный конфликт в этой необычной семье случился много недель назад, когда Солнцев приревновал Терешкович к другому мужчине. Также шоумен сетовал, что Екатерина после пластической операции сильно изменилась. Она занимается исключительно собой и вообще стала эгоистичной, скрытной и агрессивной. Некоторое время супруги и вовсе не общались. А когда встретились на известном ток-шоу, Катя устроила ещё больший скандал, ударив собственную дочь. У многих, кто в тот день наблюдал за ней, возникли серьезные вопросы к ее психическому состоянию. После этого инцидента о Терешкович ничего не было слышно, а Гоген, как примерный отчим, напротив всё время находился рядом с избитой Полиной. Он приезжал к ней в больницу, писал на своей страничке в социальных сетях посты от ее имени и вообще охотно проводил с ней свой досуг.

На признания же в любви от своей жены он никак не ответил, что может означать лишь одно - идти на примирение Солнцев пока не готов.

