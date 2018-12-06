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Принцессе Софии подарили на день рождения фотопортрет


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Принцесса София, которая стала членом шведской королевской семьи после того, как вышла замуж за принца Карла Филиппа, выглядит совершенно сногсшибательно на новом фотопортрете, который был опубликован в Insta королевского дома в честь ее 34-летия.

На фотографии, сделанной Эрикой Гердемарк, королевская мама принцев Александра и Габриэля запечатлена в простом кремовом топе и черных брюках, положив руку на колено. Ее волосы свободно ниспадают, и она улыбается в камеру, позируя на белом фоне, пишет издание People.

«Сегодня принцессе Софии исполнилось 34 года. С днем рождения!» - гласит комментарий под фотографией.

Этот год был полон событий для Софии, которая отметила свою третью годовщину с принцем Карлом Филиппом в июне. Она занята своими двумя сыновьями, двухлетним Александром и Габриэлем, которому исполнился один год, и все же приняла участие в шведской ежегодной двадцатимильной лыжной гонке Tjejvasan, а также прошла полосу препятствий Tough Viking.

«Я столкнулась с невероятной ненавистью со стороны людей, - рассказала она. - Я была удивлена, и это сильно задело меня. Я не понимала, почему люди так плохо относятся ко мне. Это было очень тяжело».

Ввиду этих ее переживаний Фонд принца Карла Филиппа и принцессы Софии начал работу по борьбе с онлайн-издевательствами. «Я была взрослой, когда это случилось со мной, и я могу только представлять, каково столкнуться с этим в школе или при других обстоятельствах и каким разрушительным это может быть для мира ребенка, - говорит София. - У них нет такого представления о жизни, и они не понимают, что дело в действительности не в них, они не могут смотреть сквозь все это».


0 Не нравится 1 Нравится 06.12.2018 Теги: принцесса София

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