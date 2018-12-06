Принцессе Софии подарили на день рождения фотопортрет

Принцесса София, которая стала членом шведской королевской семьи после того, как вышла замуж за принца Карла Филиппа, выглядит совершенно сногсшибательно на новом фотопортрете, который был опубликован в Insta королевского дома в честь ее 34-летия.

На фотографии, сделанной Эрикой Гердемарк, королевская мама принцев Александра и Габриэля запечатлена в простом кремовом топе и черных брюках, положив руку на колено. Ее волосы свободно ниспадают, и она улыбается в камеру, позируя на белом фоне, пишет издание People.

«Сегодня принцессе Софии исполнилось 34 года. С днем рождения!» - гласит комментарий под фотографией.

Этот год был полон событий для Софии, которая отметила свою третью годовщину с принцем Карлом Филиппом в июне. Она занята своими двумя сыновьями, двухлетним Александром и Габриэлем, которому исполнился один год, и все же приняла участие в шведской ежегодной двадцатимильной лыжной гонке Tjejvasan, а также прошла полосу препятствий Tough Viking.

«Я столкнулась с невероятной ненавистью со стороны людей, - рассказала она. - Я была удивлена, и это сильно задело меня. Я не понимала, почему люди так плохо относятся ко мне. Это было очень тяжело».

Ввиду этих ее переживаний Фонд принца Карла Филиппа и принцессы Софии начал работу по борьбе с онлайн-издевательствами. «Я была взрослой, когда это случилось со мной, и я могу только представлять, каково столкнуться с этим в школе или при других обстоятельствах и каким разрушительным это может быть для мира ребенка, - говорит София. - У них нет такого представления о жизни, и они не понимают, что дело в действительности не в них, они не могут смотреть сквозь все это».