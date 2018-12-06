 
 
 

 
 
На главную
 
 

Косметолог испортил внешность кандидатки на звание «Мисс Вселенная»


0 0

Андре Диаз – эффектная красотка и модель, проживающая в Чили. Именно ей национальное жюри доверило представлять страну на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная». Подготовку к нему девушка начала задолго до старта соревнования и только сейчас, буквально накануне события, она призналась, что в течение года боролась с последствиями рядовой процедуры красоты.

Как выяснилось, девушка регулярно посещает косметолога. Примерно год назад после победы в родной стране она решила пройти курс кислотных пилингов. Во время процедуры что-то пошло не так. Андре почувствовала сильное жжение и после обнаружила, что кожа в области скул очагами сожжена.

Модель, по ее собственному признанию, впала в отчаяние. Такие серьезные дефекты автоматически поставили под удар ее участие в конкурсе «Мисс Вселенная». Жюри, рассматривающее кандидаток, могло просто не пропустить Андре к участию.

К счастью для Диаз, все обошлось. Долго и планомерно она восстанавливала поврежденную кожу и уже сейчас готова во всеоружии представлять страну. На данный момент модель находится в Таиланде и радует своих фолловеров красивыми фотографиями и безупречными селфи.


0 Не нравится 0 Нравится 06.12.2018 Теги: Мисс Вселенная

Как вы считаете, молодым девушкам подобные глубокие чистки нужны? 4  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору