Косметолог испортил внешность кандидатки на звание «Мисс Вселенная»
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Андре Диаз – эффектная красотка и модель, проживающая в Чили. Именно ей национальное жюри доверило представлять страну на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная». Подготовку к нему девушка начала задолго до старта соревнования и только сейчас, буквально накануне события, она призналась, что в течение года боролась с последствиями рядовой процедуры красоты.
Как выяснилось, девушка регулярно посещает косметолога. Примерно год назад после победы в родной стране она решила пройти курс кислотных пилингов. Во время процедуры что-то пошло не так. Андре почувствовала сильное жжение и после обнаружила, что кожа в области скул очагами сожжена.
Модель, по ее собственному признанию, впала в отчаяние. Такие серьезные дефекты автоматически поставили под удар ее участие в конкурсе «Мисс Вселенная». Жюри, рассматривающее кандидаток, могло просто не пропустить Андре к участию.
К счастью для Диаз, все обошлось. Долго и планомерно она восстанавливала поврежденную кожу и уже сейчас готова во всеоружии представлять страну. На данный момент модель находится в Таиланде и радует своих фолловеров красивыми фотографиями и безупречными селфи.
Как вы считаете, молодым девушкам подобные глубокие чистки нужны? 4
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Лизавета / 06.12.18 21:06Вот из-за этого я так и не могу решиться на пилинг.
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Дэни / 06.12.18 20:44Ладно, если кожа проблемная, но здесь по фото этого не скажешь. Думаю, что не нужны.
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Lasher / 06.12.18 20:37Так интересно, но с этими пятнами, без фильтра и косметики она выглядит очень хорошо. Живая, симпатичная. А на свежих селфи ничего цепляющего((
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Маша / 06.12.18 20:12Здесь все зависит от кожи, но многие это делают настолько бездумно, что оторопь берет.