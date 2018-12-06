Косметолог испортил внешность кандидатки на звание «Мисс Вселенная»

Андре Диаз – эффектная красотка и модель, проживающая в Чили. Именно ей национальное жюри доверило представлять страну на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная». Подготовку к нему девушка начала задолго до старта соревнования и только сейчас, буквально накануне события, она призналась, что в течение года боролась с последствиями рядовой процедуры красоты.

Как выяснилось, девушка регулярно посещает косметолога. Примерно год назад после победы в родной стране она решила пройти курс кислотных пилингов. Во время процедуры что-то пошло не так. Андре почувствовала сильное жжение и после обнаружила, что кожа в области скул очагами сожжена.

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Модель, по ее собственному признанию, впала в отчаяние. Такие серьезные дефекты автоматически поставили под удар ее участие в конкурсе «Мисс Вселенная». Жюри, рассматривающее кандидаток, могло просто не пропустить Андре к участию.

К счастью для Диаз, все обошлось. Долго и планомерно она восстанавливала поврежденную кожу и уже сейчас готова во всеоружии представлять страну. На данный момент модель находится в Таиланде и радует своих фолловеров красивыми фотографиями и безупречными селфи.