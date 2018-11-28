Ким Кардашян позировала на фоне стены с черепами

Ким Кардашян и ее муж Канье Уэст знают, как найти первоклассного фотографа в любой стране. Во время визита в Токио в среду пара встретилась с современным японским фотохудожником Такаси Мураками в его студии. Звезды сделали несколько снимков, в том числе и с самим Мураками, позируя на фоне гигантской стены с разноцветными черепами.

Сам фотограф выложил пост с сообщением о том, что Канье Уэст и Ким были посетителями его студии. Вместе с парой в гостях у фотографа побывала дизайнер Кристен Ноэль Кроули, которая также немало повеселилась и сфотографировалась, стоя возле Кардашян и показывая пальцами знак мира.

Это не первый раз, когда Мураками выказывает свое восхищение рэпером. В октябре он выложил фото, на котором предстал в угловатом наряде, вдохновленном клипом на песню Канье I Love It.

«Я считаю видео Канье Уэста и Лил Пампа I love It невероятно шокирующим, - написал фотограф. - Как будто вы получили нечто настоящее, живое, современное и человеческое, доставленное через YouTube».

Пара встретилась с Мураками через день после того, как получила множество негативных комментариев от обеспокоенных экологией пользователей Twitter. Произошло это по той причине, что звезды арендовали частный рейс огромного Боинга 747. «Ничего особенного, просто частный рейс 747, - сказала Кардашян, показывая самолет в Insta. - Теперь он делает так. Только 747, частный. Я никогда даже не слышала о таком».

Токио имеет особое значение для пары. Ранее в этом году Ким уже выкладывала сентиментальные воспоминания о путешествии в 2017 году, в которое они отправились на 40-летие Канье. «Я тогда сильно удивила Канье этим путешествием на его день рождения, - написала Ким. - Хотя он должен был догадаться по количеству закусок и журналов, которые я тащила в самолет. Он был счастлив!»