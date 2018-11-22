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Меган Маркл приготовила индюшку


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Меган Маркл, может быть, и стала членом британской королевской семьи, но она не забыла, как приготовить настоящее американское блюдо на День благодарения. В Insta уже появилось фото аппетитной индюшки.

Всего лишь год назад Меган праздновала День благодарения со своей мамой в Лос-Анджелесе. А уже через четыре дня после этого актриса отправилась в Лондон, где она и принц Гарри объявили о своей помолвке миру. Теперь же Меган празднует День благодарения в ее новом доме - Кенсингтонском дворце, они с Гарри готовятся к первому праздничному сезону в качестве семейной пары.

В любом случае Меган не намерена позволить ее мастерству в приготовлении индюшки пропасть. В 2016 год она показала идеально приготовленную индюшку в ее Insta-аккаунте, которого больше не существует.

«В этот раз я приготовила идеальную индюшку! - написала тогда она. - Вопрос только в том, смогу ли я сделать это снова? Вызов принят!»

Судя по хештегам поста, можно было понять, что она вымочила тушку в маринаде перед тем, как жарить - хороший способ сохранить мясо сочным и нежным. Меган ранее уже рассказывала о своих традициях празднования Дня благодарения и ее потребности заниматься благотворительностью.

В своем также исчезнувшем теперь блоге, посвященном стилю жизни, она писала: «несмотря на контраст между двумя мирами, в которых мне приходилось расти, у моих родителей было и общее: они начинали с малого. Поэтому они пользовались возможностью помочь другим. Так, они покупали индюшек и отдавали их в приюты для бездомных на День благодарения, отдавали всю мелочь, какая была у них в карманах, и не боялись улыбнуться или обнять тех, кто нуждается в человеческом тепле. Я выросла, видя все это, потому у меня есть чувство социальной ответственности, которое иногда выражается уже в том, чтобы сказать, если что-то, по вашему мнению, оказывается неправильно».

Краткая информация о Меган Маркл

Имя: Меган Маркл

День рождения: 04.08.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Лос-Анджелес, США

Рост: 170 см

Вес: 61 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 22.11.2018 Теги: Меган Маркл

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