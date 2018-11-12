Влада Соколовского обвинили в лицемерии
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Влад Соколовский вновь стал объектом бурного обсуждения. На этот раз многим его подписчикам не понравился жизнеутверждающий пост, которым мужчина поделился в социальных сетях.
"В августе я определил, что единственный вариант не разрушить себя - все принимать", - начал свои откровения Соколовский. Далее мужчина пояснил, что если в жизни случилось что-то совсем плохое, то не надо пытаться это изменить и противиться происходящему. Такую борьбу он сравнил с ветряными мельницами, а значит, она полностью бессмысленна. "Нужно просто принять все и работать над собой, чтобы ничего подобного в твоей жизни больше не произошло", - продолжил откровения Влад. И все бы хорошо, ведь пост изобилует житейской мудростью, но вот подписчики певца его не оценили. И даже тот факт, что Соколовский прекрасно осознает, что натворил и не пытается уменьшить своей вины, не смягчил разгневанных фанатов.
Молодого человека открыто высмеяли за столь высокопарный пост и даже назвали лицемером. "Очень легко писать умные вещи под фото, сделанные другой бабой", - возмутилась одна из подписчиц, явно не простившая Владу разрыв Ритой Дакотой. "Очень правильные слова, но они не по вам", - добавила вторая. Однако, среди поклонниц Соколовского нашлись и те, кто был готов отстаивать честь любимого исполнителя в баталиях под постом. Как итог, мнения разделились. Кто-то искренне желал Соколовскому счастливо жить дальше, а кто-то всерьез обвинял его в том, что он не сохранил семью.
Напомним, счастливый брак Риты Дакоты и Влада Соколовского рухнул в одночасье после того, как супруге сообщили о систематических изменах мужа. Несмотря на то, что у пары подрастает дочь Мия, Рита и Влад разошлись.
Краткая информация о Владе Соколовском
Имя: Влад Соколовский
Отчество: Андреевич
День рождения: 24.09.1991
Возраст: 27 лет
Место рождения: г. Москва
Рост: 178 см
Вес: 70 кг
Знак Зодиака: Весы
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: певец, танцор
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А Вы смоли бы простить измену? 5
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Пеля / 12.11.18 23:20Пусть что хочет, то и пишет. Его жизнь, его дело! Нечего в это лезть! А то заступников Дакоты развелось много. Можно подумать она в разрыве совсем виновата не была. Виноваты всегда оба! Значит, что-то Влад от нее недополучил. И сейчас пенять ему что он слезы по ней не льет - глупо.
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Маша / 12.11.18 22:25Красивой они с Ритой парой были. Жалко, что расстались. Я никого не осуждаю, но семью надо было пытаться сохранить. Там более, что и он вроде как раскаивается.
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Эрика / 12.11.18 22:21И всем ведь все надо! Да какая разница, что он там на своей странице пишет! Вам-то что! Не лезьте в чужую жизнь, люди!