Брак Екатерины и Гогена могут расторгнуть

У одной из самых необычных пар нашего шоубизнеса, Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович, немало поклонников, но и ненавистников тоже предостаточно. И пока первые искренне переживают из-за разлада, что случился в эпатажной семье, другие создают петиции с требованием расторгнуть этот неравный брак.

Скриншот этого призыва разместил на своей страничке в Инстаграм сам Гоген Солнцев. А добавленный им комментарий показал, что мужчина возмущен и раздражен таким бесцеремонным вмешательством в его личную жизнь. "Какая чушь! Больные люди! Лечитесь! Не лезьте!" - эмоционально высказался артист. И стоит заметить, что большинство его подписчиков поддержали такую позицию Гогена. "Вот пристали к вам", "Переживаю за их отношения больше, чем за свои", "Люди сошли с ума! Куда лезут в чужие отношения?", " Гоген - красавец. Удачи во всем" - поддержали Солнцева поклонники.

Сама же петиция гласит, что подобным образом - принудительно и через суд - необходимо расторгать все аналогичные браки. А начать следует именно с Терешкович и Солнцева, так как они позорят все общество России и портят облик настоящей семьи. По мнению автора, Гоген взял Катю в жены лишь из-за ее денег и теперь добивается скорейшей кончины дамы, чтобы завладеть ее наследством. Помимо этого создатель петиции считает, что браки, где разница в возрасте между супругами составляет более 10 лет, не могут заключаться по любви, а значит имеют корыстную основу.

​

В настоящий момент данное воззвание подписало всего 10 человек, а также двое прокомментировало.