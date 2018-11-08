 
 
 

 
 
На главную
 
 

Брак Екатерины и Гогена могут расторгнуть


0 0

У одной из самых необычных пар нашего шоубизнеса, Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович, немало поклонников, но и ненавистников тоже предостаточно. И пока первые искренне переживают из-за разлада, что случился в эпатажной семье, другие создают петиции с требованием расторгнуть этот неравный брак.

Скриншот этого призыва разместил на своей страничке в Инстаграм сам Гоген Солнцев. А добавленный им комментарий показал, что мужчина возмущен и раздражен таким бесцеремонным вмешательством в его личную жизнь. "Какая чушь! Больные люди! Лечитесь! Не лезьте!" - эмоционально высказался артист. И стоит заметить, что большинство его подписчиков поддержали такую позицию Гогена. "Вот пристали к вам", "Переживаю за их отношения больше, чем за свои", "Люди сошли с ума! Куда лезут в чужие отношения?", " Гоген - красавец. Удачи во всем" - поддержали Солнцева поклонники.

Сама же петиция гласит, что подобным образом - принудительно и через суд - необходимо расторгать все аналогичные браки. А начать следует именно с Терешкович и Солнцева, так как они позорят все общество России и портят облик настоящей семьи. По мнению автора, Гоген взял Катю в жены лишь из-за ее денег и теперь добивается скорейшей кончины дамы, чтобы завладеть ее наследством.  Помимо этого создатель петиции считает, что браки, где разница в возрасте между супругами составляет более 10 лет, не могут заключаться по любви, а значит имеют корыстную основу.

В настоящий момент данное воззвание подписало всего 10 человек, а также двое прокомментировало.


0 Не нравится 0 Нравится 08.11.2018 Теги: Гоген Солнцев

А как Вы относитесь к неравным бракам? 4  

Оставить комментарий
  • Мар951 / 08.11.18 22:05
    -
    0
    +
    Вот делать людям ничего.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Машуня / 08.11.18 20:34
    -
    0
    +
    А мне наоборот нравятся. Может потому, что с ними весело. Смотришь, как эти фрики стараются и веселее становится, о проблемах забываешь. Такие люди тоже нужны. Пусть себе будут. А петиция и права глупость. Пустая трата времени.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Ohra / 08.11.18 20:29
    -
    1
    +
    Петиция - глупость! Брак Гогена и Кати этой - глупость. Все, что связано с этой парочкой - абсолютный бред! Давайте не будет обращать на них внимания и, может, они сами исчезнут. Нет сил смотреть уже на их позерство и кривляния. Они оба просто отвратительные актеры, которые делают все, чтобы о них говорили. Чесслово, на-до-е-ло!
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Мира / 08.11.18 20:16
    -
    0
    +
    Отрицательно отношусь. Считаю, что ничего хорошего в них нет и себе бы я ничего подобного не хотела, Но и лезть в чужую жизнь со своим мнением я бы не стала. Пусть живут все, как хотят, Солнцев со своей бабкой в том числе.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору