Брак Екатерины и Гогена могут расторгнуть
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У одной из самых необычных пар нашего шоубизнеса, Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович, немало поклонников, но и ненавистников тоже предостаточно. И пока первые искренне переживают из-за разлада, что случился в эпатажной семье, другие создают петиции с требованием расторгнуть этот неравный брак.
Скриншот этого призыва разместил на своей страничке в Инстаграм сам Гоген Солнцев. А добавленный им комментарий показал, что мужчина возмущен и раздражен таким бесцеремонным вмешательством в его личную жизнь. "Какая чушь! Больные люди! Лечитесь! Не лезьте!" - эмоционально высказался артист. И стоит заметить, что большинство его подписчиков поддержали такую позицию Гогена. "Вот пристали к вам", "Переживаю за их отношения больше, чем за свои", "Люди сошли с ума! Куда лезут в чужие отношения?", " Гоген - красавец. Удачи во всем" - поддержали Солнцева поклонники.
Сама же петиция гласит, что подобным образом - принудительно и через суд - необходимо расторгать все аналогичные браки. А начать следует именно с Терешкович и Солнцева, так как они позорят все общество России и портят облик настоящей семьи. По мнению автора, Гоген взял Катю в жены лишь из-за ее денег и теперь добивается скорейшей кончины дамы, чтобы завладеть ее наследством. Помимо этого создатель петиции считает, что браки, где разница в возрасте между супругами составляет более 10 лет, не могут заключаться по любви, а значит имеют корыстную основу.
В настоящий момент данное воззвание подписало всего 10 человек, а также двое прокомментировало.
А как Вы относитесь к неравным бракам? 4
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Мар951 / 08.11.18 22:05Вот делать людям ничего.
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Машуня / 08.11.18 20:34А мне наоборот нравятся. Может потому, что с ними весело. Смотришь, как эти фрики стараются и веселее становится, о проблемах забываешь. Такие люди тоже нужны. Пусть себе будут. А петиция и права глупость. Пустая трата времени.
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Ohra / 08.11.18 20:29Петиция - глупость! Брак Гогена и Кати этой - глупость. Все, что связано с этой парочкой - абсолютный бред! Давайте не будет обращать на них внимания и, может, они сами исчезнут. Нет сил смотреть уже на их позерство и кривляния. Они оба просто отвратительные актеры, которые делают все, чтобы о них говорили. Чесслово, на-до-е-ло!
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Мира / 08.11.18 20:16Отрицательно отношусь. Считаю, что ничего хорошего в них нет и себе бы я ничего подобного не хотела, Но и лезть в чужую жизнь со своим мнением я бы не стала. Пусть живут все, как хотят, Солнцев со своей бабкой в том числе.