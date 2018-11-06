Дженнифер Гарнер – ведьма-повар

Дженнифер Гарнер подходит к Хэллоуину и изготовлению сальсы очень серьезно. Актриса нанесла на лицо зеленый грим и надела черный парик. В образе ведьмы она приступила к приготовлению домашнего томатного соуса сальса. Видео, где запечатлен процесс приготовления, она выложила в Insta.

Гарнер выглядит почти неузнаваемой в видеоролике. Актриса выпустила свою внутреннюю ведьму порезвиться в Хэллоуин, а также поделилась и секретным рецептом своего соуса. «Побольше болотной тины и колдовства!» - говорит она измененным голосом, склоняясь над миской и выжимая авокадо, которое почти такого же цвета, как ее лицо. Затем она, улыбаясь, смешивает все ингредиенты вместе и уходит прочь со своим изысканным блюдом.

Гарнер ранее рассказывала, что Хэллоуин – волнующее время для всей ее семьи. Во время недавнего появления на шоу Эллен Дедженерес она поведала о том, что ждало на этот Хэллоуин ее детей: 6-летнего Сэмюэля, 9-летнюю Серафину и 12-летнюю Вайолет.

«Каждый год у нас все по-разному, - сказала Гарнер. - Я думаю, в этом году мы обратимся к нашим любимым украшениям. При этом мои дети требуют, чтобы украшения были безопасны для окружающей среды. Мы делаем привидений из ткани, а потом делаем так, чтобы приведения были похожи на членов нашей семьи».

Когда Эллен попросила уточнений, Гарнер пояснила, что каждому из призраков придаются черты определенного члена семьи. Так, одно из приведений было с голубыми волосами и черными глазами, чтобы напоминать Бена Афлека, а у другого были длинные волосы и очки, чтобы походить на саму Дженнифер.

Напомним, что последние месяцы выдались тяжелыми для Гарнер. Ей пришлось снова «спасать» своего бывшего мужа Бена Аффлекка, который уже долгое время сражается с пристрастием к алкоголю. В конце августа Гарнер отвезла Аффлека снова в реабилитационный центр после очередного срыва актера. Гарнер даже после развода занимается проблемами Бена, переживая больше за детей, которым нужен здоровый отец.