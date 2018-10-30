Монеточка, Элджей и Matrang под запретом
0 0
Согласно постановлению прокуратуры Нижнего Новгорода, концерты исполнителей будут отменены. Причиной стало нарушение административного кодекса.
Запрет и последующие разбирательства коснулись таких представителей эстрады, как:
- Монеточка;
- Элджей;
- Matrang;
- Jah khalib.
Дело в том, что тексты указанных артистов изобилуют ненормативной лексикой. Несмотря на это, продажа билетов на выступления исполнителей производилась всем желающим, достигшим 14-летнего возраста. Между тем, возрастной ценз для подобной категории треков гораздо выше.
Более того, уполномоченные представители прокуратуры нашли в текстах всех перечисленных артистов фразы, которые могут восприниматься неокрепшими умами как призыв к употреблению алкоголя и наркотиков.
Тем не менее, концерты состоятся, но они будут перенесены на другие даты. Также организаторов обяжут повысить возрастной ценз.
Сами артисты еще никак не комментировали данную информацию. Между тем, Элджею из-за специфического репертуара и сценического образа уже приходилось отменять концерт. Произошло это из-за призывов и угроз со стороны Хабиба Нурмагомедова. Спортсмен считает, что подобные артисты не должны выступать на территории родного ему региона.
Вы согласны с решением прокуратуры? 4
-
RT / 30.10.18 16:52Монетка, Гречка и кусочек риса… Креативная молодежь! )))
-
Svarovski / 30.10.18 16:27Кто они все?!!?!!?! Филя, я страшно не любила тебя, но ты оказывается классный!
-
Люсинда / 30.10.18 16:23Я бы их еще и посадила, особенно это страшило с белесыми глазами.
-
Steff / 30.10.18 15:35Конечно, слишком много ненормативной лексики стало везде.