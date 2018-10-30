Монеточка, Элджей и Matrang под запретом

Согласно постановлению прокуратуры Нижнего Новгорода, концерты исполнителей будут отменены. Причиной стало нарушение административного кодекса.

Запрет и последующие разбирательства коснулись таких представителей эстрады, как:

Монеточка;

Элджей;

Matrang;

Jah khalib.

Дело в том, что тексты указанных артистов изобилуют ненормативной лексикой. Несмотря на это, продажа билетов на выступления исполнителей производилась всем желающим, достигшим 14-летнего возраста. Между тем, возрастной ценз для подобной категории треков гораздо выше.

Более того, уполномоченные представители прокуратуры нашли в текстах всех перечисленных артистов фразы, которые могут восприниматься неокрепшими умами как призыв к употреблению алкоголя и наркотиков.

Тем не менее, концерты состоятся, но они будут перенесены на другие даты. Также организаторов обяжут повысить возрастной ценз.

Сами артисты еще никак не комментировали данную информацию. Между тем, Элджею из-за специфического репертуара и сценического образа уже приходилось отменять концерт. Произошло это из-за призывов и угроз со стороны Хабиба Нурмагомедова. Спортсмен считает, что подобные артисты не должны выступать на территории родного ему региона.