Права на рассказ Кинга за доллар

Права на съемку фильма по произведению Стивена Кинга обошлись двум подросткам в один доллар. На такую сделку пошел знаменитый мастер ужасов, дабы поддержать подрастающее поколение.

Юные кинематографисты из Южного Уэльса проведут следующие несколько месяцев в работе над сценарием, прежде чем приступить к съемкам фильма по рассказу Кинга «Велотренажер». Они не смогут заработать на фильме, но бонусом станет тот факт, что картину могут показать на фестивалях.

Также в договоре указано, что они будут должны послать копию самому Кингу. Члены киноакадемии Blaenau Gwent, которую поддерживает компания BBC, приняли решение написать Кингу, когда только задумали проект. Кевин Филлипс из Green Valley Film Productions, который поможет подросткам снять фильм, сказал, что ответ от писателя пришел менее чем через сутки и содержал подробное объяснение того, как они могут получить права на рассказ.

«Это было невероятно, - сказал Кевин. - В течение нескольких дней был подписан контракт, и мы действительно заплатили за права всего один доллар США».

Шестнадцатилетний Алфи Эванс и четырнадцатилетняя Кэрис Клифф работают над сценарием и пригласят местного актера на главную роль. Филлипс выступит режиссером, он надеется, что съемки начнутся в Рождество, пишет интернет-издание South China Morning Post.

Рассказ Кинга повествует о художнике, который начинает заниматься на велотренажере, чтобы понизить высокий уровень холестерина. Чтобы бороться со скукой, он покупает карту и составляет маршрут от Нью-Йорка до маленького городка Херкимер, каждый день отмечает километры, которые преодолел на пути к своей цели. Но чем ближе он оказывается к ней, тем сильнее становится чувство, что его кто-то преследует на каждодневных велосипедных прогулках.