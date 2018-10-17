Светлаков год скрывал сына
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Сергей Светлаков на днях сделал признание, сильно удивившее его поклонников. Оказалось, что у шоумена есть третий ребенок. Сына ему родила супруга Антонина. Знаменательное событие в жизни семьи произошло еще год назад.
На вопросы журналистов, почему он молчал, и как им удалось скрыть факт появления третьего ребенка, Светлаков резонно заметил, что они с женой просто не афишировали эту информацию.
Во время беременности Антонина перестала появляться вместе со Светлаковым на светских мероприятиях. В инстаграме она выкладывала фотографии и видео со своих путешествий, никак не упоминая интересного положения.
Сразу после рождения малыша семейство отправилось за границу. В течение нескольких месяцев они проживали за пределами страны.
По словам Светлакова, он рад появлению ребенка. Второго сына они с Антониной назвали Максимом. Также у юмориста имеется дочь от первого брака. Девочке в декабре исполнится 9 лет. Светлаков не отрицает, что детей у них может быть и больше, поскольку малышей он любит.
Краткая информация о Сергее Светлакове
Имя: Сергей Светлаков
Отчество: Юрьевич
День рождения: 12.12.1977
Возраст: 40 лет
Место рождения: Свердловск (Екатеринбург)
Рост: 189 см
Вес: 80 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Змея
Деятельность: актер, сценарист, телеведущий
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Как вам методы конспирации Светлакова? 5
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Алекс London / 18.10.18 02:472 ребёнка в семье - это полноценная семья. Если каждый человек задумается об этом - проблема перенаселения отпадёт сама собой.
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Светлана / 17.10.18 14:12Прикольные дети на него похожи.
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Мария / 17.10.18 13:50Какая конспирация? Просто его личная жизнь не особо интересна.