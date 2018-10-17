Светлаков год скрывал сына

Сергей Светлаков на днях сделал признание, сильно удивившее его поклонников. Оказалось, что у шоумена есть третий ребенок. Сына ему родила супруга Антонина. Знаменательное событие в жизни семьи произошло еще год назад.

На вопросы журналистов, почему он молчал, и как им удалось скрыть факт появления третьего ребенка, Светлаков резонно заметил, что они с женой просто не афишировали эту информацию.

Во время беременности Антонина перестала появляться вместе со Светлаковым на светских мероприятиях. В инстаграме она выкладывала фотографии и видео со своих путешествий, никак не упоминая интересного положения.

Сразу после рождения малыша семейство отправилось за границу. В течение нескольких месяцев они проживали за пределами страны.

По словам Светлакова, он рад появлению ребенка. Второго сына они с Антониной назвали Максимом. Также у юмориста имеется дочь от первого брака. Девочке в декабре исполнится 9 лет. Светлаков не отрицает, что детей у них может быть и больше, поскольку малышей он любит.