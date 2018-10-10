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Чудо-тренировка Джады Пинкетт-Смит


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Джада Пинкетт-Смит продемонстрировала поклонникам, что для того, чтобы держать себя в превосходной форме, вовсе не нужно посещать модные и дорогие тренажерные залы. Во вторник 47-летняя звезда выложила видео своих интенсивных тренировок, которые она делает в домашней обстановке с минимумом тренажерного оборудования.

Одетая в черный тренировочный костюм, розовый спортивный бюстгальтер и такие же кроссовки, Джада продемонстрировала свое великолепное тело в серии упражнений, большинство из которых провела вниз головой.

«Попробуйте сами! - прокомментировала она видео. - Это великолепные упражнения, и для них вам не нужен никакой тренажерный зал».

Комплекс упражнений для Джады был составлен Джанетт Дженкинс, состоит из семи различных частей и называется WallWorkoutChallenge. Об особенностях этого комплекса знаменитый тренер рассказала в своем аккаунте в Insta.

«Достаточно сказать, что после этого мое тело болело три дня! - написала она. - Но это очень полезно. Вы можете сделать это. Развлекайтесь!»

Поклонники Джады отметили, что это не первый раз, когда она демонстрирует свои физические упражнения. Так, в прошлом месяце она вместе со своей мамой Эдриэнной Бенфилд-Джонс, которой исполнилось 64 года, и семнадцатилетней дочерью Уиллоу продемонстрировала семейный комплекс упражнений. «Подходит для трех поколений!» - написала тогда Джада.

Не так давно супруга Уилла Смита выложила селфи, на котором появилась в волнующем желтом бикини. Многие задавались тогда вопросом, как ей удается поддерживать такую форму в свои годы. Учитывая, что у нее двое детей, Джаде стоит отдать должное: она держит себя в форме и следит за собой, оставаясь по-прежнему прекрасной. И теперь мы понимаем как.


0 Не нравится 0 Нравится 10.10.2018 Теги: Джада Пинкетт-Смит

А вы как поддерживаете себя в форме? 0  

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