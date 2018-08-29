Лиам Хемсворт напугал невесту

Лиам Хемсворт (Liam Hemsworth) очень трепетно относится к своей невесте Майли Сайрус (Miley Cyrus), однако это не мешает ему дурачиться, пугать ее и подлавливать интересные моменты.

На днях актер выложил новое селфи со своей невестой и одной из своих собак. Причем видно, что Майли даже не подозревает о том, что ее снимают. «Прогулка с моими девочками», - подписал Лиам под снимком, на котором Майли стоит немного поодаль и задумчиво смотрит вдаль, не зная, что ее снимают.

Но на этом баловство актера не закончилось. Вскоре после этого актер выложил видео того, как они с Майли ехали в машине. Лиам натянул на лицо черную камуфляжную маску. «А я, как же я?» - спросила Майли. «Ты не спряталась так же хорошо, как я», - сказал он. «Пожалуйста, не сбей оленя. У них как раз сейчас малыши», - попросила Майли. И в следующее мгновение Лиам нажал на тормоз, пугая Майли, которая даже закричала от этого. «Моя шея!» - воскликнула она. «Каждый раз ведется», - написал Хемсворт в комментарии.

Gets her every time 😂 Публикация от Liam Hemsworth (@liamhemsworth) 28 Авг 2018 в 2:47 PDT

Это далеко не первый раз, когда он напугал Майли. В июле, когда появились слухи о том, что пара рассталась, Хемсворт выложил видео, убедившее поклонников в том, что ни о каком расставании речи не идет. В ролике, который актер разместил в Insta, пара дурачилась в машине, записывая селфи-видео, а затем Лиам завопил, потом что-то промелькнуло перед лицом Майли. «Я из тебя сейчас вышибу все…» - Сайрус не закончила тогда фразу, но было ясно, что она разозлилась на жениха, пишет издание People.

В мае, будучи на шоу Jimmy Kimmel Live!, певица рассказала еще об одном видео, которое Хемсворт выложил потом в соцсети: он подстерег свою невесту, притаившись под лестницей, затем неожиданно выскочил и напугал ее. «Я тебя ненавижу! Я сейчас заплачу!» - кричала она потом, на что Хемсворт ответил: «Ей нравится, когда я делаю так».

«Я и без того была напугана, - рассказала певица. - Я наконец-то собралась убрать рождественские украшения, и мне нужно было спуститься в подвал. Я шла и говорила: «боже мой, этот подвал такой страшный». А потом он взял и выскочил, напугав меня еще больше». Майли также добавила, что сама не знает, почему все время ведется на такие шутки. Ответные попытки напугать Лиама у нее не удаются. «Я слишком шумная, - признается она. - Когда я пытаюсь подкрасться, он всегда говорит: "я слышу тебя, ты за дверью"».