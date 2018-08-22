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Джордж Клуни возглавил список Forbes


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Голливудский сердцеед, любящий супруг и отец близнецов Джордж Клуни (George Clooney) к своим негласным титулам может добавить еще один. Клуни назвали самым высокооплачиваемым актером Голливуда. 57-летняя знаменитость вернулась в первую десятку ежегодного списка Forbes.

За последние 12 месяцев Клуни заработал 239 млн долларов. Таким образом, он обошел бывшего рестлера Дуэйна «Скалу» Джонсона, который стал вторым по доходам за аналогичный период времени, пишет издание Independent.

Компания Smokehouse, принадлежащая Клуни, двукратному обладателю «Оскара», выпустила в июне фильм «Восемь подруг Оушена», который является ответвлением от серии блокбастеров Стивена Содерберга с главными персонажами женского пола, воплощенными на экране Сандрой Буллок, Кейт Бланшетт и Энн Хэтэуэй. Фильм собрал в мировом прокате почти 300 миллионов долларов.

Клуни также появился в рекламе для кофейного бренда Nespresso.

Что касается Дуэйна Джонсона, то его доход вырос до 119 миллионов долларов благодаря появлению в фильмах «Джуманджи» и «Рэмпейдж», также оказавшихся успешными в мировом прокате.

На пятом месте находится Джеки Чан, называемый самым высокооплачиваемым иностранным актером, несмотря на то, что его доход уменьшился с 49 до 45 миллионов долларов.

Среди других мировых актеров в десятку самых преуспевающих вошли болливудские звезды Акшай Кумар и Салман Хан. Не преминули объявиться в ней и Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт и Крис Эванс. Также вернулся в топ-лист, оказавшись на шестом месте, Уилл Смит, чей заработок был указан в размере 42 миллионов долларов. Скарлетт Йоханссон заработала 40,5 миллионов долларов, что позволило ей потеснить Эмму Стоун, Анджелину Джоли и Дженнифер Энистон.

Краткая информация о Джордже Клуни

Имя: Джордж Клуни

День рождения: 06.05.1961 ( возраст: 57 лет )

Место рождения: г. Лесингтон, США

Рост: 180 см

Вес: 89 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: актер, режиссер, сценарист

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0 Не нравится 0 Нравится 22.08.2018 Теги: Джордж Клуни

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