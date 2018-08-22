Джордж Клуни возглавил список Forbes
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Голливудский сердцеед, любящий супруг и отец близнецов Джордж Клуни (George Clooney) к своим негласным титулам может добавить еще один. Клуни назвали самым высокооплачиваемым актером Голливуда. 57-летняя знаменитость вернулась в первую десятку ежегодного списка Forbes.
За последние 12 месяцев Клуни заработал 239 млн долларов. Таким образом, он обошел бывшего рестлера Дуэйна «Скалу» Джонсона, который стал вторым по доходам за аналогичный период времени, пишет издание Independent.
Компания Smokehouse, принадлежащая Клуни, двукратному обладателю «Оскара», выпустила в июне фильм «Восемь подруг Оушена», который является ответвлением от серии блокбастеров Стивена Содерберга с главными персонажами женского пола, воплощенными на экране Сандрой Буллок, Кейт Бланшетт и Энн Хэтэуэй. Фильм собрал в мировом прокате почти 300 миллионов долларов.
Клуни также появился в рекламе для кофейного бренда Nespresso.
Что касается Дуэйна Джонсона, то его доход вырос до 119 миллионов долларов благодаря появлению в фильмах «Джуманджи» и «Рэмпейдж», также оказавшихся успешными в мировом прокате.
На пятом месте находится Джеки Чан, называемый самым высокооплачиваемым иностранным актером, несмотря на то, что его доход уменьшился с 49 до 45 миллионов долларов.
Среди других мировых актеров в десятку самых преуспевающих вошли болливудские звезды Акшай Кумар и Салман Хан. Не преминули объявиться в ней и Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт и Крис Эванс. Также вернулся в топ-лист, оказавшись на шестом месте, Уилл Смит, чей заработок был указан в размере 42 миллионов долларов. Скарлетт Йоханссон заработала 40,5 миллионов долларов, что позволило ей потеснить Эмму Стоун, Анджелину Джоли и Дженнифер Энистон.
Краткая информация о Джордже Клуни
Имя: Джордж Клуни
День рождения: 06.05.1961 ( возраст: 57 лет )
Место рождения: г. Лесингтон, США
Рост: 180 см
Вес: 89 кг
Знак Зодиака: Телец
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: актер, режиссер, сценарист
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А вам нравится актер? 5
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Дина / 23.08.18 00:51Он уже состоявшаяся звезда, понятно, что он хорошо зарабатывает, для меня остается загадкой, а зачем ему надо было сниматься в рекламе? Денег он и так предостаточно получает, в чем фишка?
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Лиза / 23.08.18 00:49Ну и деньги они зарабатывают, ужас просто, и куда им столько...
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Ванесса / 23.08.18 00:46Он сейчас совсем изменился, вернее его изменила жена, он стал такой степенный, мне очень нравится он сейчас, особенно как послушаешь его в интервью, как он с детьми временами не справляется, очень он забавный.
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Валя / 23.08.18 00:44Мне очень он нравился в картине "От заката до рассвета" про зомби, там он был красавчик)
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Авва / 23.08.18 00:32Он талантливый актер, видно, что к него есть жилка бизнесмена, раз он так ловко зарабатывает, ведь это тоже надо уметь, молодец, ему детишек надо поднимать, так что пусть папа пашет)