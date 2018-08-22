Эль Макферсон – снова секси

Прошло уже более 30 лет с тех пор, как Эль Макферсон (Elle Macpherson) покорила мир моды. Долгое время она считалась одной из самых эффектных звезд подиума. Теперь ей 54 года, а выглядит она так, словно не постарела и на день. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на ее новую сексуальную фотосессию в купальнике.

В 1986 году Эль появилась на обложке специального выпуска Sports Illustrated в купальнике, и теперь, через 32 года, она выглядит ничуть не хуже, чем тогда. Супермодель появится в сентябрьском выпуске Vogue Paris. На снимке из новой фотосессии, который она выложила в Insta, Эль предстает во всей красе в слитном купальнике.

В возрасте 54 лет у нее такой пресс, что его можно заметить даже через ткань купальника. На ее лице, естественно свежем, имеется лишь самый минимум косметики и не видно ни одной морщинки, пишет издание Hollywoodlife.

Новую фотографию уместно сравнивать с ее дебютным появлением на обложке Sports Illustrated, где она была запечатлена в схожей позе с волосами, развевающимися по ветру. На том снимке купальник был более открытым, была откровеннее обнажена грудь, но в остальном Эль выглядит почти неотличимой от себя молодой.

Она появлялась на обложке Sports Illustrated еще четыре раза: в 1987, 1988, 1994 и 2006 годах. Макферсон признана одной из самых знаменитых моделей всех времен. Она появлялась на обложках различных журналов бесчисленное количество раз и снималась в рекламных кампаниях самых знаменитых брендов. В настоящее время она одинока, после того, как в 2017 году рассталась с миллиардером Джеффри Соффером, с которым встречалась с 2009 года и заключила брак в 2013.

Эль любит также публиковать в Insta снимки, на которых она в белье. По словам модели, она тщательно следит за телом и придерживается особой диеты. «Я ежедневно выполняю комплекс упражнений и занимаюсь в спортзале в течение 45 минут, а также совмещаю плавание с пешими прогулками и катанием на водных лыжах. Также я соблюдаю строгую диету, не употребляю красное мясо, пшеницу и молочные продукты, а также не пью и не курю», - поведала Эль в одном из интервью.