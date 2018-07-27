Водонаева устроила венчание в Лас-Вегасе
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Алена Водонаева умеет удивить. Сейчас звезда отдыхает с супругом в США, причем отдых пары можно назвать очередным медовым месяцем. На днях супруги решили обвенчаться. Причем не абы где, а в лас-вегасской Little White Wedding Chapel - Маленькой белой свадебной часовне - одном из весьма известных мест Невады.
Как пишет Водонаева, для нее церемония стала незабываемой и тот день определенно запомнится на всю жизнь. «Это был самый чудесный день. Наша свадьба в той самой, известной, старой церкви. Самая искренняя регистрация. Без всяких там «ячеек общества». Нас обвенчал самый милый и старенький священник». Алена также пообещала публикацию фотографий церемонии в популярном российском глянцевом издании в скором времени.
Подписчики с радостью поздравляют супругов: «Живите долго и счастливо! В любви! И пусть каждый раз ваш будет как в первый», «Счастья вам, Алёнушка!», «Какие вы клёвые!!! Счастья вам и много-много поцелуев».
Но не обошлось и без язвительных замечаний вроде: «Судя по творчеству мужа Алены, по их совместному пристрастию к готике, всему черному, бесовскому, вообще непонятно зачем им венчание?».
Краткая информация об Алене Водонаевой
Имя: Алена Водонаева
Отчество: Юрьевна
День рождения: 02.07.1982 ( возраст: 36 лет )
Место рождения: г. Тюмень
Рост: 176 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: телеведущая, журналистка
Фотографии
Фотографии
Стоит ли делать венчание публичным мероприятием? 3
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Надюшка / 27.07.18 18:41Вроде интересная идейка, но как-то выглядит все по-дурацки. Сдувается Алена.
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Хм / 27.07.18 13:02А разве это нормально венчаться православным в Лас-Вегасе? Там же другая церковь? Или эта звездулина не православная и все только ради фоточек в журнальчике? Тогда зачем делать такой акцент "в той самой, известной, старой церкви"?
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Злая бьюти / 27.07.18 12:50Маникюр у венчающейся - жесткач! Страх и ненависть в Лас-ВЕгасе. Провинция - она и есть провинция, даже если венчание в Вегасе. Это ж надо быть настолько дремучей чтобы с таким дико наращенным френчем на людях показываться.