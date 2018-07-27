Водонаева устроила венчание в Лас-Вегасе

Алена Водонаева умеет удивить. Сейчас звезда отдыхает с супругом в США, причем отдых пары можно назвать очередным медовым месяцем. На днях супруги решили обвенчаться. Причем не абы где, а в лас-вегасской Little White Wedding Chapel - Маленькой белой свадебной часовне - одном из весьма известных мест Невады.

Как пишет Водонаева, для нее церемония стала незабываемой и тот день определенно запомнится на всю жизнь. «Это был самый чудесный день. Наша свадьба в той самой, известной, старой церкви. Самая искренняя регистрация. Без всяких там «ячеек общества». Нас обвенчал самый милый и старенький священник». Алена также пообещала публикацию фотографий церемонии в популярном российском глянцевом издании в скором времени.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 26 Июл 2018 в 9:00 PDT

Подписчики с радостью поздравляют супругов: «Живите долго и счастливо! В любви! И пусть каждый раз ваш будет как в первый», «Счастья вам, Алёнушка!», «Какие вы клёвые!!! Счастья вам и много-много поцелуев».

Но не обошлось и без язвительных замечаний вроде: «Судя по творчеству мужа Алены, по их совместному пристрастию к готике, всему черному, бесовскому, вообще непонятно зачем им венчание?».