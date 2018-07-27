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"Специально находил матерей одиночек"


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Ксения Новикова в интервью журналу «Караван историй» откровенно рассказала, что стало причиной разлада между ней и бывшим супругом.

Отношения влюбленных начинались красиво. Мужчина, как и положено, ухаживал за девушкой. Он быстро нашел общий язык с двумя сыновьями певицы от первого брака.

Вскоре влюбленные поженились. Особенно подкупало Ксению отношение Алексея к собственному сыну. Он поддерживал с ним общение, охотно забирал его к себе и прекрасно относился к троим мальчишкам.

Вскоре после свадьбы отношения супругов стали ухудшаться. Мужчина позволял себе поднимать руку на детей Новиковой и больше внимания уделял родному сыну.

Также мужу не понравился уход Ксении из группы. Его не устраивало, что жена стала зарабатывать намного меньше и больше времени начала проводить дома.

Певица заподозрила, что Алексей ей изменяет. Муж сказал, что летит в Таиланд по делам с коллегами. Позже выяснилось, что это были не коллеги, а женщина.

По словам Ксении, немного позже она отметила тенденцию, что Алексей выбирает себе в качестве любовниц одиноких женщин с детьми. Через ребятишек он втирается к ним в доверие, становится услужливым и спустя несколько недель женщинам уже сложно представить свою жизнь без такого заботливого мужчины. Простые дамы Алексею также не нужны. Его привлекают женщины с высоким доходом или социальным статусом.

С Алексеем Ксения разошлась. Он вернулся к своей первой жене, а певица – в состав «Блестящих». 


0 Не нравится 3 Нравится 27.07.2018 Теги: Ксения Новикова

Как вы относитесь к решению Ксении о разводе? 7  

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  • Да уж / 28.07.18 22:05
    -
    0
    +
    Только что приехали из отпуска «все включено». Там сплошь и рядом наши женщины- красавицы редкие, ухоженные, красиво одетые даже на пляже, а рядом - такое опустившееся пузатое чмо в майке и сандалиях... Повсеместно... и взгляд такой же, как у этого господина... просто явление общенационального масштаба!
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  • Правда! / 28.07.18 22:01
    -
    0
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    У мужика морда борова, глазки сальные и гнусные. Естество считывается даже по фото. Как можно допустить, чтобы на тебя такое залезло??? Что-то у Ксении с головой не тогось....
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  • Хм / 28.07.18 21:58
    -
    1
    +
    Не знаю, что за тетка, но мужик по виду - совершенно отстойное и опустившееся нечто! Надо совсем себя не уважать, чтобы дать такому Г к себе приклеиться. НепАнима...
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  • Lex / 27.07.18 15:52
    -
    2
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    Какая-то обиженная жизнью женщина. С первым мужем у нее целая история была, второй – тоже никакой.
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    • ау / 27.07.18 16:02
      -
      -2
      +
      Меня другое удивляет. Вышла замуж, решила, что не надо работать и ушла из группы. Как только ей сказали, что нечего на шею садиться, обиженно ручки сложила и вперед рассказывать какой мужик плохой. Я бы тоже гнала, если бы мне на шею лезли, чтобы ножки свесить. А Алексей, ушел не к любовнице, а к бывшей жене. Не такой уж и подлец, оказывается.
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  • Лиса / 27.07.18 15:28
    -
    4
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    А что, блестящие еще есть?!
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