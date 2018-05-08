Это любовь! Почему можно не сомневаться в чувствах Ирины Шейк и Брэдли Купера
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Накануне в нью-йоркском музее Метрополитен прошел традиционный гала-прием Института костюма Met Gala и как обычно, звездные леди постарались удивить эффектными нарядами. Среди звездный гостей оказались и российская топ-модель Ирина Шейк с возлюбленным, голливудским актером Брэдли Купером и глядя на них светские обозреватели окончательно убедились - это большая любовь.
Ирина появилась на Met Gala в золотистом кутюрном туалете от Atelier Versace со специально подобранными к наряду украшениями: золотистое ожерелье с крупными бусинами и оригинальный браслет.
Однако светские обозреватели обратили внимание не только на платье, но и язык тела пары. Брэдли довольно крепко держал подругу за руку, а Ирина тепло улыбалась, глаза девушки блестели и она то и дело довольно близко склонялась к партнеру. По мнению экспертов, подобные невербальные сигналы - признак полной гармонии в отношениях.
Напомним, в прошлом году, после рождения у пары дочери Леа, ходили слухи о планах звезд сочетаться браком в августе. В окружении пары уверяют, что Брэдли и Ирина стали еще ближе после рождения ребенка и планируют в скором времени снова заняться расширением семьи. Вероятно, в будущем у них будет больше детей», - рассказывал недавно инсайдер.
Похоже, в недалеком будущем мы либо узнаем о тайной свадьбе, либо в один прекрасный день увидим на руке Ирины обручальное кольцо.
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