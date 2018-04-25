 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Робби Уильямсу подарили ферму с марихуаной


0 0

Робби Уильямс (Robbie Williams) ранее признавался, что он любит марихуану и что даже курил ее в Букингемском дворце. Теперь, по слухам, жена певца, Айда Филд, устроила марихуановую ферму в подвале их дома в Лос-Анджелесе, где разрешено использование этой травы.

Рэпер Big Narstie, с которым Робби работал над треком Go Mental, сказал The Sun Online, что видел эту ферму и что Айда устроила ее в качестве подарка своему мужу на годовщину.

Робби никогда не скрывал своей любви к марихуане, но утверждал при этом, что она на него никак не действует. Несмотря на это, певец заявлял, что выкурил сигарету с этой травой, находясь в Букингемском дворце, и был навеселе во время концерта, посвященного алмазной свадьбе королевы, в 2012 году. Робби не отрицал также, что в прошлом употреблял различные вещества и был в «24 часах от смерти» на пике своей зависимости. Он признавался, что его борьба с наркотиками началась, когда он еще был тинейджером.

Не так давно певец признался, что борется с психическими проблемами. В интервью The Sun Робби, которому исполнилось 44 года, признался, что он был много раз близок к смерти, певец сравнил свою жизнь с американскими горками, припомнив при этом образ жизни, который вел Джордж Майкл, умерший в 2016 году. «Предоставленный сам себе, я все разрушаю», - признался Робби. Он поведал, что иногда борьба с психическими проблемами становится почти невыносимой, но иногда она помогает ему выходить на сцену.

 



0 Не нравится 0 Нравится 25.04.2018 Теги: Робби Уильямс

Читайте также

 

Робби Уильямсу подарили ферму с марихуаной 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору