Шепелев об абсолютном счастье с сыном

У Дмитрия Шепелева сегодня праздник. 7 апреля исполняется пять лет Платону, сыну Дмитрия и покойной Жанны Фриске. Ведущий старается быть примерным папой, несмотря на конфликт с родными Жанны. Накануне он написал в Insta о том как счастлив быть отцом и о том, как это бывает непросто.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) 6 Апр 2018 в 6:23 PDT

Шепелев опубликовал милое фото Платона и написал: «Моему сыну скоро 5. Теперь каждый раз планируя путешествие с ним, полет, отдых или развлечение, я до последнего держу в голове «ну, не факт». Наверное, каждый родитель проходил через такое. <...>. Один день до вылета. Или даже лучше так: ночь перед вылетом и... температура. И вместо рейса - такси в аптеку, а вместо сладкой ваты - панадол».

Как пишет Дмитрий, с подобным разочарованием он столкнулся трижды. Но это вовсе не повод для расстройства. «Мы все думаем, что такое происходит только с нами. Это не так. Обидно конечно, но разве это действительно имеет значение?! Сын как-то сказал: «Не будем отменять, давай просто перенесем». Какой же он мудрый! Я не перестаю ему удивляться. - Спасибо, говорю я ему. - За что? - За то, что принес в мою жизнь порядок. Свой порядок. Когда все происходит не вовремя, а когда действительно нужно! И за счастье, конечно, тоже спасибо. Абсолютное счастье не важно в Леголэнде или с чашкой малинового чая от кашля».

Ранее беспокойство за здоровье внука выказал Владимир Фриске. По словам мужчины, Шепелев не следит за ребенком должным образом. «Почему Платоша так часто болеет? Ему пять лет, а он две операции уже перенес: ему вырезали аденоиды и еще какая-то операция. Все из-за того, что простывал постоянно. В прошлом году в апреле Шепелев привел Платона к нам на встречу в цирк. Сам в куртке, а ребенок в шортиках! Жена моя спросила: мол, что-то легко одет, не по погоде, ветер пронизывающий на улице. В ответ: «Не ваше дело, я сам знаю, как ребенка одевать»».

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