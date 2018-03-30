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Анжелика Варум отказалась от песни «Зимняя вишня»


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28 марта в России был национальным днем траура по жертвам пожара в Кемерово. Знаменитости выражают соболезнования, жертвуют деньги, даже посвящают песни, а вот Анжелика Варум, наоборот, изъяла песню из репертуара, причем самую популярную.

Анжелика Варум больше не будет исполнять песню «Зимняя вишня», поскольку именно так назывался торговый центр, в котором от пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Певица посчитала, что песня будет напоминать о чудовищном происшествии. Ведь там есть такие слова:

«Вишня, вишня, зимняя вишня,
Прекрасных ягод аромат.
Белый снег ложится чуть слышно,
Никто ни в чем не виноват…»

Также Анжелика присоединилась к тем звездам, которые жертвуют свои гонорары. Выступая в Иркутске, Анжелика Варум и Леонид Агутин сообщили о том, что все средства, полученные от продажи билетов, будут отправлены родственникам погибших и пострадавших во время пожара. «Мы отменили два концерта в Иркутской области, долго совещались насчет концерта в Иркутске и все-таки решили его провести. Спасибо, что пришли. Тем самым мы все вместе поможем семьям жертв страшной трагедии», — цитирует артистов МК.

Известно, что Эмин Агаларов готов пожертвовать 15 миллионов рублей. Пострадавшим в Кемерово также материально помогли Лолита Милявская и Елена Темникова, Филипп Киркоров собирается помочь мальчику, который чудом выжил, но потерял в пожаре семью.

 



0 Не нравится 0 Нравится 30.03.2018 Теги: Анжелика Варум

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