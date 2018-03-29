 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Определен идеал мужчины для россиянок


0 0

Социологи «Левада-центра» провели очередной любопытный опрос. На вопрос, какими качествами должен обладать настоящий мужчина, ответили 1,6 тысяч человек, проживающих в разных городах и селах страны. И специалисты отмечают не слишком приятную тенденцию.

По мнению более половины опрошенных россиянок (51%), главное мужское качество - ум. На втором и третьем месте по популярности способность хорошо зарабатывать (42%) и порядочность (37%). Внешность и сексуальная привлекательность мужчин интересует лишь 5% женщин.

Как отмечают специалисты, за последние 25 лет гендерные портреты в российском обществе практически не изменились, разве только значительно снизилась ценность порядочности.

«Снижение ценности такого качества, как порядочность, объясняется тем, что это понятие становится все более размытым, считает демограф Игорь Белобородов. Он пояснил, что в современной семье, где отец и мать работают, ребенку уделяется около 20 минут в день. При этом бабушки и дедушки живут отдельно, чаще всего еще и в другом населенном пункте. В итоге на формирование моральных ценностей подрастающего поколения влияет не семья, а телевидение и интернет», - пишут «Известия».

Ранее мы писали:

Навка назвала лучшего мужчину в мире. Фигуристка тепло поздравила супруга.

Самбурская объяснила, как искать мужа. Актриса показывает на собственном примере.

Питт рассказал, как держится после разрыва. Брэд уверяет, что не склонен к драматизму.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 29.03.2018 Теги: мужчины

Читайте также

 

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору