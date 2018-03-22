Виктория Райдос придумала необычное имя для сына

Виктория Райдос, ведьма из Санкт-Петербурга, победительница шестнадцатого сезона «Битвы экстрасенсов», 7 марта подарила жизнь сыну. Ребенка Виктория назвала древним еврейским именем Захар, что в переводе означает «память Бога».

Публикация от Виктория Райдос (@viktoriaraidos) 19 Мар 2018 в 5:33 PDT

Как сообщается, мальчик родился здоровым, с ростом в 53 сантиметра и весом в 3870 граммов. После праздников мать и новорожденный были выписаны из роддома.

«Мы не стали называть сына в честь кого-то. Мне понравилось сочетание Захар Васильевич, на этом и остановились. В разных трактовках имя переводится как "память Бога" или просто "мужчина"», – сообщила ведьма изданию StarHit.

Вплоть до девятого месяца беременности Виктория активно работала, проводила семинары по всей России, снималась для проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших» канала ТНТ. После родов она также не планирует долго сидеть без дела. Как сообщила Виктория, она не будет засиживаться в декрете, в апреле вернется к работе.

Пол будущего ребенка Виктория знала заранее, и появлению братика была очень рада Варвара, дочь Виктории и ее мужа Василия. Как сообщила ведьма, дома она позволяет мужу быть главным, как и полагается мужчине. «Супруг принимает основные решения. Когда я дома, то делаю все женские дела: готовлю, убираю, стираю. Мы вместе принимаем решения относительно воспитания Вари, но в нашей семье заведено так, что папа авторитетнее мамы. То есть если папа не разрешил что-то, то дальше спрашивать не у кого».