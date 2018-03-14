Джиджи Хадид рассталась с любимым

Эта романтическая история началась несколько лет назад на афтепати модного шоу Victoria's Secret. И закончилась вчера в Twitter. Топ-модель Джиджи Хадид (Gigi Hadid) и певец Зейн Малик (Zayn Malik) официально объявили о разрыве.

Накануне в Twitter Джиджи и Зейн обратились к поклонникам с сообщением о расставании и просьбой уважать их чувства в этот непростой момент.

«У нас с Джиджи были очень важные, нежные и веселые отношения, и я всегда будут уважать и любить ее как женщину и друга. У нее невероятная душа. И прошу всех уважать наши чувства в это сложное время, тем более что мы решили сами сообщить эту новость», - написал бывший участник One Direction.

«Заявления о расставании всегда казались мне безликими, но действительно сложно выразить словами то, что два человека вместе пережили за пару лет. И не только в отношениях, но и в жизни. Я всегда буду благодарна за любовь, время и жизненные уроки, которые мы разделили с Зейном. Я желаю ему всего самого лучшего и буду продолжать поддерживать как друга, которого люблю и уважаю. А что касается будущего: чему быть, тому быть», - написала Хадид.

Предполагается, что главной причиной разрыва молодых звезд стал слишком плотный рабочий график. Зайн и Джиджи просто не могли уделять достаточно времени друг другу.

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Источник фото: Globallookpress.com