Джастин Теру увлекся модой

В прошлом месяце Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston) и Джастин Теру (Justin Theroux) официально объявили о разрыве. Актер переехал из апартаментов Джен в Нью-Йорк и определенно не скучает. Теперь Джастин интересуется модой и вчера оказался в числе звездных гостей на модном шоу Louis Vuitton в Париже.

Публикация от World Post (@theworld.post) Мар 6, 2018 в 2:24 PST

Многие девушки после разрыва подумывают о смене образа и интересуются модными новинками. Джастин пока остается верным своему стилю, но определенно с большим интересом наблюдал за показом новой модной коллекции.

На шоу актер появился в привычной для него черной кожаной куртке (от Louis Vuitton), черных джинсах и массивных ботинках. Как ранее говорил Теру, его стильная мантра: «Пусть всегда будет зима».

Причем актер признает, что ему самому это кажется не слишком логичным. «Особенно неудобно летом в Нью-Йорке, на какой-нибудь вечеринке. Мне порой кажется, что температура в моих ботинках и под рубашкой как раз подходит для того, чтобы на скорую руку приготовить фондю», - писал несколько лет назад Джастин в колонке Esquire.

Актер пояснил, что альтернативы своему образу для себя пока не видит. «Все остальные варианты мне кажутся ужасными. Что еще можно носить? Шорты, легкие слаксы? Само слово "слаксы" заставляет меня нервничать».

Ранее мы писали:

Джастин Теру: «У меня всегда зима». Стильная мантра актера.

Теру о браке с Энистон: «Я очень счастлив!» Актер поделился своей радостью.

Дженнифер Энистон дала полезный совет девушкам старше 30 лет. Актриса рекомендует основательно разобраться в себе.

Источник фото: Globallookpress.com