Кабаева очаровала Лукашенко

Алина Кабаева - дама занятая, в последние несколько лет она является председателем совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа». Но когда речь идет о мероприятиях, связанных с художественной гимнастикой, Алина Маратовна готова внести изменения в рабочее расписание.

Публикация от Alina Kabaeva |ФАН-СООБЩЕСТВО| (@alinakabaeva.official) Мар 5, 2018 в 12:42 PST

Сегодня звезда прибыла в Минск. В столице Белоруссии Кабаева приняла участие в торжественной церемонии открытия Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике. Красную ленточку Алина перерезала вместе с президентом страны Александром Лукашенко, олимпийской чемпионкой Мариной Лобач и председателем Белорусской ассоциации гимнастики Еленой Скрипель.

«Для меня большая честь присутствовать на данном мероприятии», - подчеркнула Кабаева. А президент Белоруссии был очень рад видеть Алину Маратовну, он тепло поприветствовал звезду и даже приобнял.

Несколькими днями ранее бывшая гимнастка блеснула на турнире Кубка чемпионок имени Алины Кабаевой, являющегося также квалификацией московского этапа Гран-при по художественной гимнастике.

Кстати, недавно чемпионка призналась, что всегда была настроена на победу, но одним из важных умений спортсменка так и не овладела. «Сложный момент - это когда проигрываешь, вот это сложный момент. Я не люблю проигрывать», - говорит Кабаева.

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