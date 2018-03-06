Ирина Шейк делает ставку на естественность
0 0
Звездные леди не прочь время от времени продемонстрировать в соцсетях фотографии своих лиц без макияжа. Топ-модель Ирина Шейк решила пойти дальше - она позировала без прикрас для обложки нового номера Vogue.
Снимок Ирины украсил обложку нового номера Vogue Германия. Шейк опубликовала фотографию в Insta с подписью: «Ни укладки, ни макияжа, только я». Правда, визажист Роми Солеймани сообщила в соцсетях, что немного декоративной косметики все же было использовано: «едва заметный след туши, немножко геля для бровей, капелька консилера, блеск для губ, немного хайлайтера и едва заметная линия карандаша для губ».
Ранее Шейк не раз говорила, что в обычной жизни не увлекается макияжем, но практически никогда не пропускает ежедневный ритуал ухода за кожей.
«Утром я обязательно умываюсь холодной водой. А если ночью мне хорошо поспать не удалось, я прохожусь по зоне под глазами кубиками льда — так синева спадает и кожа визуально становится плотнее… После умывания наношу крем для лица. Антивозрастные формулы наношу только на сухие участки кожи и на шею, так как первые признаки старения проявляются именно там. И конечно же, не забываю про солнцезащитные средства».
Ранее мы писали:
Ирина Шейк обнажилась для Givenchy. Модель представляет джинсы из новой модной коллекции.
Ирина Шейк обнажилась для GQ. Эффектная фотосессия для нового номера.Ирина Шейк стала звездой Versace. Модель блеснула на кутюрном шоу.