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Ирина Шейк делает ставку на естественность


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Звездные леди не прочь время от времени продемонстрировать в соцсетях фотографии своих лиц без макияжа. Топ-модель Ирина Шейк решила пойти дальше - она позировала без прикрас для обложки нового номера Vogue.

Снимок Ирины украсил обложку нового номера Vogue Германия. Шейк опубликовала фотографию в Insta с подписью: «Ни укладки, ни макияжа, только я». Правда, визажист Роми Солеймани сообщила в соцсетях, что немного декоративной косметики все же было использовано: «едва заметный след туши, немножко геля для бровей, капелька консилера, блеск для губ, немного хайлайтера и едва заметная линия карандаша для губ».

Ранее Шейк не раз говорила, что в обычной жизни не увлекается макияжем, но практически никогда не пропускает ежедневный ритуал ухода за кожей.

«Утром я обязательно умываюсь холодной водой. А если ночью мне хорошо поспать не удалось, я прохожусь по зоне под глазами кубиками льда — так синева спадает и кожа визуально становится плотнее… После умывания наношу крем для лица. Антивозрастные формулы наношу только на сухие участки кожи и на шею, так как первые признаки старения проявляются именно там. И конечно же, не забываю про солнцезащитные средства».

Ранее мы писали:

Ирина Шейк обнажилась для Givenchy. Модель представляет джинсы из новой модной коллекции. 

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0 Не нравится 0 Нравится 06.03.2018 Теги: Ирина Шейк

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