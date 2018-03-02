Кристен Стюарт не вернется к Паттинсону

Актриса Кристен Стюарт (Kristen Stewart) давно сотрудничает с домом Chanel и накануне блеснула на бьюти-вечеринке бренда в Голливуде. И похоже, на пати девушка появилась не только в рамках контракта, но и с целью опровергнуть слухи.

Публикация от kristenstewart (@krristenstewart_) Мар 1, 2018 в 10:53 PST

На вечеринке Кристен появилась вместе со своей давней подругой, моделью Стеллой Максвелл (Stella Maxwell). Девушки предпочли не позировать вместе фотографам, но, как отмечают журналисты, большую часть времени на мероприятии знаменитости недвусмысленно демонстрировали, что они пара.

Публикация от Kristen Stewart (@kristenstewart__) Фев 28, 2018 в 10:52 PST

Напомним, отношения 27-летней Кристен и 27-летней Стеллы длятся более года. Девушки предпочитают не обсуждать личную жизнь с прессой, но довольно часто появляются вместе на различных вечеринках, порой Максвелл сопровождает Стюарт на съемках.

Своим появлением в компании подруги Кристен дает понять, что сплетни о возобновлении романа с Робертом Паттинсоном (Robert Pattinson) - всего лишь домыслы.

Несколько недель назад сразу несколько пользователей Twitter сообщили о том, что видели Роберта и Кристен вместе: «Отмечали в баре день рождения моих друзей, и тут появился Роберт Паттинсон и натолкнул на воспоминания о "Сумерках", затем вошла Кристен Стюарт, и теперь я словно снова в средней школе и переживаю свои "сумеречные фантазии"», «Когда вы просто сидите в баре в Лос-Анджелесе и вдруг прямо перед вами появляются Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт. Эдвард и Белла в плоти и крови!». Очевидцы уточнили, что актеры выглядели словно приятели, заскочившие в бар поболтать.

Ранее мы писали:

Роберт Паттинсон: «Я был похож на чудную белку». Актер представил свой новый фильм.

Кристен Стюарт впервые откровенно рассказала о сокровенном. Актриса намекнула на бисексуальность.

Кристен Стюарт: «Меня не трогает чужая ненависть ко мне». Актрису мало интересует чужое мнение.