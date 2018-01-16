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Алеся Кафельникова: «Срок годности моей улыбки истек»


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На прошлой неделе она напугала поклонников сообщением: «Срок годности моей улыбки истек». Теперь стало ясно, что имела в виду модель Алеся Кафельникова. Девушка стала героиней нового номера журнала Tatler и откровенно рассказала о борьбе с наркозависимостью.

«Чет приуныла разок, а разуныть обратно не получается», - написала вчера Кафельникова в Twitter, а через несколько часов опубликовала обложку со своей фотографией.

«Мы спросили. Она рассказала – подробнее и искреннее, чем мы могли рассчитывать. Про то, как резала себе вены в английской школе, расставалась с Фараоном и как ходит теперь в группу анонимных наркоманов», - анонсирует Tatler откровенное интервью с девушкой.

Напомним, в июле прошлого года отец Алеси, бывший теннисист Евгений Кафельников обратился в соцсетях с просьбой о помощи, пожаловавшись, что его жизнь испортили наркотики. Появились сообщения о том, что якобы Кафельникова злоупотребляет запрещенными препаратами и в конце концов оказалась в реанимации.

Сама Алеся в скором времени заявила, что с ней все в порядке, и сообщила о съемках в фильме «Хайпу быть».

Ранее мы писали:

Алеся Кафельникова шокировала откровенной съемкой. Модель стала звездой издания Exhibition Magazine.​

Кафельникова поддержала Кардашян. Девушка против бодишейминга. 

Алеся Кафельникова жалуется на трудности. Девушка упорно строит модельную карьеру. 



1 Не нравится 0 Нравится 16.01.2018 Теги: Алеся Кафельникова

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