Дана Борисова вернула дочь

Дана Борисова, вернувшись в Москву из Таиланда, вновь погрузилась в хаос: успела снова поругаться с матерью, судилась с бывшим мужем из-за ребенка. Но Новый год уже близко, и некоторые желания все же сбываются. Дана смогла вернуть себе дочь, чем в полной мере наслаждается.

Публикация от Дана Борисова 💋 (@danaborisova_official) Дек 22, 2017 at 11:21 PST

Дана пока забрала Полину к себе домой, но вопрос о том, с кем будет жить девочка, еще не решен. Однако Дана наслаждается тем, что имеет. Телеведущая уже успела сходить с девочкой на маникюр, и мастера сделали Полине новогодний дизайн на ногтях, пишет StarHit.

Казалось бы, семейная идиллия, но… Мать Даны вновь нападает на дочь, она жалуется, что та не дает видеться с внучкой. Дана же считает, что родительница наживается на ней, посещая разные ток-шоу. «Несмотря на возмутительные гадости, которые про меня, как оказалось, говорила моя мама, я хочу официально заявить, что моя доченька до 10 января проживает со мной, мне ее отдал ее папа аж на две недели, мы не расстаемся, спим вместе в обнимочку и, главное, вместе будем встречать новогоднюю ночь», - сообщила Дана.

В ближайшее время состоится суд, где будет решаться судьба Полины. Дана настроена решительно, она готова отвоевать дочь у экс-супруга. И у нее есть неплохие шансы, учитывая, что одно дело ведущей уже удалось выиграть. По возвращении в Москву Дане пришлось разбираться в суде с бывшим возлюбленным, который настоял на выплате алиментов на содержание дочери. Но Борисовой удалось добиться отмены решения суда.

