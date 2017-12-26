 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Дана Борисова вернула дочь


0 0

Дана Борисова, вернувшись в Москву из Таиланда, вновь погрузилась в хаос: успела снова поругаться с матерью, судилась с бывшим мужем из-за ребенка. Но Новый год уже близко, и некоторые желания все же сбываются. Дана смогла вернуть себе дочь, чем в полной мере наслаждается.

 

Дана пока забрала Полину к себе домой, но вопрос о том, с кем будет жить девочка, еще не решен. Однако Дана наслаждается тем, что имеет. Телеведущая уже успела сходить с девочкой на маникюр, и мастера сделали Полине новогодний дизайн на ногтях, пишет StarHit.

Казалось бы, семейная идиллия, но… Мать Даны вновь нападает на дочь, она жалуется, что та не дает видеться с внучкой. Дана же считает, что родительница наживается на ней, посещая разные ток-шоу. «Несмотря на возмутительные гадости, которые про меня, как оказалось, говорила моя мама, я хочу официально заявить, что моя доченька до 10 января проживает со мной, мне ее отдал ее папа аж на две недели, мы не расстаемся, спим вместе в обнимочку и, главное, вместе будем встречать новогоднюю ночь», - сообщила Дана.

В ближайшее время состоится суд, где будет решаться судьба Полины. Дана настроена решительно, она готова отвоевать дочь у экс-супруга. И у нее есть неплохие шансы, учитывая, что одно дело ведущей уже удалось выиграть. По возвращении в Москву Дане пришлось разбираться в суде с бывшим возлюбленным, который настоял на выплате алиментов на содержание дочери. Но Борисовой удалось добиться отмены решения суда.
 



0 Не нравится 0 Нравится 26.12.2017 Теги: Дана Борисова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 2  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору