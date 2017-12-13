Дакота Джонсон очарована Крисом Мартином

О романе звезды «50 оттенков серого» Дакоты Джонсон (Dakota Johnson) и фронтмена Coldplay Криса Мартина (Chris Martin) сообщения появились несколько месяцев назад. И это не слухи. Отношения звезд развиваются, и по словам источников, музыкант уже считает Дакоту чуть ли не своей музой.

Новости о личной жизни знаменитостей сообщает издание Usweekly. «Дакота и Крис точно встречаются, — заявил источник изданию. — Они смогли хорошо узнать друг друга, и им вдвоем очень хорошо. Сейчас Крис интересуется мнением Дакоты о своих композициях. Это больше, чем мимолетное увлечение».

Сплетни о романтическом увлечении звезд появились в октябре. Разница в возрасте артистов составляет 12 лет, но никого это не смущает.

Напомним, ранее Крис был женат на голливудской звезде Гвинет Пэлтроу (Gwyneth Paltrow), сейчас бывшие супруги воспитывают 13-летнюю дочь Эппл и 11-летнего сына Мозеса. Звезды развелись несколько лет назад, и в свое время Мартин встречался с актрисами Дженнифер Лоуренс (Jennifer Lawrence) и Аннабель Уоллис (Annabelle Wallis).

Дакота ранее встречалась с музыкантом Мэттью Хиттом, отношения закончились в 2016 году.

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Крис Мартин: «Я никого не виню». Артист рассказал о расставании с супругой.

Крис Мартин: «Не нужно бежать от испытаний». По убеждению певца, нужно быть честным с собой и признать, что это происходит.

На съемках «На 50 оттенков темнее» Джонсон заменит дублерша. Актриса не может сниматься в слишком откровенных сценах.

Источник фото: Globallookpress.com