Хью Лори пытается спасти Рождество

Хью Лори (Hugh Laurie) пытается спасти Рождество для чьей-то семьи. Чужие подарки были по ошибке отправлены по его адресу. И теперь актер пытается выяснить, кто же их владелец. Для этого он обратился в соцсети.

Публикация от Hugh Laurie (@thehughlaurie) Дек 6 2017 в 12:55 PST

Известный по сериалу «Доктор Хаус» актер разместил в Twitter фотографию с подарками и попросил у общественности помощи, чтобы найти тех, кому они предназначались.

«Мне прислали вашу посылку по ошибке, и я не могу найти способ отправить ее вам обратно через Амазон, - написал Лори. - Если вы назовете мне третий предмет, я отправлю вам ее немедленно».

Как сообщает издание People, Хью Лори известен своими ролями персонажей эгоистичных и существующих на грани аморальности. Чего стоил только доктор Хаус, которого британский актер играл с 2004 по 2012 годы. В 2011 году благодаря сериалу о докторе Лори был включен в Книгу рекордов Гиннесса как актер, привлекающий к экранам телевизоров наибольшую аудиторию. В 2016 году Лори исполнил в сериале «Ночной администратор» роль Ричарда Ропера, торговца оружием. Несмотря на такие роли, в реальности актер совсем другой, что не может не радовать его поклонников.

Последние несколько лет знаменитость записывает музыкальные альбомы в стиле блюз и гастролирует с концертами по миру.