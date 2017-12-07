 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Хью Лори пытается спасти Рождество


0 0

Хью Лори (Hugh Laurie) пытается спасти Рождество для чьей-то семьи. Чужие подарки были по ошибке отправлены по его адресу. И теперь актер пытается выяснить, кто же их владелец. Для этого он обратился в соцсети.

 

Известный по сериалу «Доктор Хаус» актер разместил в Twitter фотографию с подарками и попросил у общественности помощи, чтобы найти тех, кому они предназначались.

«Мне прислали вашу посылку по ошибке, и я не могу найти способ отправить ее вам обратно через Амазон, - написал Лори. - Если вы назовете мне третий предмет, я отправлю вам ее немедленно».

Как сообщает издание People, Хью Лори известен своими ролями персонажей эгоистичных и существующих на грани аморальности. Чего стоил только доктор Хаус, которого британский актер играл с 2004 по 2012 годы. В 2011 году благодаря сериалу о докторе Лори был включен в Книгу рекордов Гиннесса как актер, привлекающий к экранам телевизоров наибольшую аудиторию. В 2016 году Лори исполнил в сериале «Ночной администратор» роль Ричарда Ропера, торговца оружием. Несмотря на такие роли, в реальности актер совсем другой, что не может не радовать его поклонников.

Последние несколько лет знаменитость записывает музыкальные альбомы в стиле блюз и гастролирует с концертами по миру.



0 Не нравится 0 Нравится 07.12.2017 Теги: Хью Лори

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору