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Эмили Ратаковски ответила на оскорбление


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Какое-то время назад 26-летняя модель и актриса Эмили Ратаковски (Emily Ratajkowski) снялась в нашумевшем ролике и фотосессии для журнала Love, где она размазывает по себе еду. После этого британский телеведущий Пирс Морган (Piers Morgan) назвал ее всемирной пустышкой. И Эмили накануне ответила на критику.

 

Как заявил Пирс в эфире шоу «Доброе утро, Британия», девушке стоит подумать о смене профессии, а не позорить себя на весь мир. «Я не знаю точно, что она собой представляет, но ради всего святого - оденься и найди себе нормальную работу».

Учитывая, что Эмили снабдила ролик еще и своими размышлениями о феминизме, это вызвало дополнительные насмешки со стороны Пирса. «Вот так Эмили продвигает феминизм. Эммелину Панкхерст тошнит от этого», - написал он в Twitter.

В среду, шестого декабря, Эмили ответила ему в Twitter: «Я никогда не говорила, что мое видео это феминистское заявление. Достаточно сказать, что указывать женщинам, что им делать с их телами и сексуальностью – это классический сексизм. У меня может быть свое мнение о феминизме, и это не мешает мне делать сексуальные фотосессии».

Напомним, что Эмили обожает демонстрировать подчеркнутую сексуальность. Нередко она и вовсе позирует лишь в нижнем белье. Интересно, что ранее Эмили жаловалась, что пока к ней относятся преимущественно как к красивой, но недалекой модели. «Это интересный парадокс. Если вы сексуальны, то получить серьезные роли очень трудно», - признавалась девушка.
 



0 Не нравится 0 Нравится 07.12.2017 Теги: Эмили Ратаковски

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