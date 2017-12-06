Марго Робби и Тоня Хардинг - вместе на премьере фильма «Я, Тоня»

Марго Робби (Margot Robbie) поразила Лос-Анджелес на премьере нового фильма «Ледяная стерва» (американское название «Я, Тоня»), но не потому, что это большой день для нее. Актриса была на вечере вместе с Тоней Хардинг (Tonya Harding), чья биография легла в основу киноленты.

Публикация от @margotrobbie Окт 19 2017 в 8:34 PDT

Австралийская актриса была запечатлена на красной дорожке вместе с легендой фигурного катания, которую она играет в фильме. На Робби было серое переливающееся платье от Versace с черным поясом, и поначалу она появилась на дорожке вместе с мужем, продюсером Томом Экерли. Хардинг присоединилась к ней позже. Они смеялись, болтали и с удовольствием позировали для папарацци.

Хардинг казалась ошеломленной происходящим, смахивая с глаз слезы. Себастиан Стэн (Sebastian Stan), который играет в фильме бывшего мужа Хардинг Джеффа Гиллули, рассказал изданию PEOPLE, что он не знал, как подойти к Тоне.

«Я не знаю, должен ли я подойти к ней и сказать: "Привет, я играю Джеффа", - сказал актер. - Я совсем не знаю, что мне делать». Схожие чувства испытывала и Эллисон Дженни (Allison Janney), играющая в фильме мать Хардинг. «Это просто невероятно», - призналась она.

После показа фильма Хардинг вышла на сцену и получила овации от зрителей. Работа Марго также была высоко оценена, а сама она признается, что эстетика фигурного катания проникла и в ее обычную жизнь.

«Каждый раз, когда я выбираю одежду, я думаю: не одеваюсь ли я как фигуристка? - сказала она PEOPLE. - Наверное, мне навсегда придется отказаться от блесток».

В октябре актриса признавалась, что стиль одежды для фигурного катания повлиял на ее жизнь и гардероб, она поймала себя на том, что почти каждый день одевается в стиле 90-х годов прошлого века.

