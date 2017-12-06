 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Марго Робби и Тоня Хардинг - вместе на премьере фильма «Я, Тоня»


1 0

Марго Робби (Margot Robbie) поразила Лос-Анджелес на премьере нового фильма «Ледяная стерва» (американское название «Я, Тоня»), но не потому, что это большой день для нее. Актриса была на вечере вместе с Тоней Хардинг (Tonya Harding), чья биография легла в основу киноленты.

 
 

Публикация от @margotrobbie

Австралийская актриса была запечатлена на красной дорожке вместе с легендой фигурного катания, которую она играет в фильме. На Робби было серое переливающееся платье от Versace с черным поясом, и поначалу она появилась на дорожке вместе с мужем, продюсером Томом Экерли. Хардинг присоединилась к ней позже. Они смеялись, болтали и с удовольствием позировали для папарацци.

Хардинг казалась ошеломленной происходящим, смахивая с глаз слезы. Себастиан Стэн (Sebastian Stan), который играет в фильме бывшего мужа Хардинг Джеффа Гиллули, рассказал изданию PEOPLE, что он не знал, как подойти к Тоне.

«Я не знаю, должен ли я подойти к ней и сказать: "Привет, я играю Джеффа", - сказал актер. - Я совсем не знаю, что мне делать». Схожие чувства испытывала и Эллисон Дженни (Allison Janney), играющая в фильме мать Хардинг. «Это просто невероятно», - призналась она.

После показа фильма Хардинг вышла на сцену и получила овации от зрителей. Работа Марго также была высоко оценена, а сама она признается, что эстетика фигурного катания проникла и в ее обычную жизнь.

«Каждый раз, когда я выбираю одежду, я думаю: не одеваюсь ли я как фигуристка? - сказала она PEOPLE. - Наверное, мне навсегда придется отказаться от блесток».

В октябре актриса признавалась, что стиль одежды для фигурного катания повлиял на ее жизнь и гардероб, она поймала себя на том, что почти каждый день одевается в стиле 90-х годов прошлого века.
 



0 Не нравится 1 Нравится 06.12.2017 Теги: Марго Робби Тоня Хардинг

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору