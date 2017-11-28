Ким Кардашян показала себя голой и в блестках

Ким Кардашян (Kim Kardashian) вновь порадовала поклонников эффектными снимками, на этот раз в рекламных целях. Представляя новый хайлайтер Ultralight Beams и блеск из серии KKW Beauty, Ким предстала на одном из снимков почти обнаженной, ее наготу прикрывали только блестки по всему телу.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Ноя 27 2017 в 9:20 PST

Звезда продемонстрировала свою знаменитую фигуру «песочные часы» с намеком на обнаженные ягодицы и грудь, и все это было приправлено блеском от блесток. На снимке видно, что серебристые волосы Ким собраны в высокий конский хвост, одной рукой она держит их, а другой прикрывает свое роскошное тело. Плоский живот матери двоих детей также можно рассмотреть, несмотря на то, что он прикрыт серебряным и золотым блеском, пишет Daily Mail.

Звезда реалити-шоу также разместила в Insta видео о том, как проходила фотосессия. Помимо этого, Ким сообщила, что новый блеск для губ и хайлайтер Ultralight Beams поступят в продажу первого декабря.

Помощник по макияжу Марио Дадиванович немного рассказал о новой коллекции. По его словам, в ней будет пять блесков для губ и столько же хайлайтеров соответствующих цветов. Ким и сама в нетерпении представить новую коллекцию.

Напомним, новая коллекция парфюма от звезды, KKW Fragrances, была полностью распродана за шесть дней, и пришлось срочно создавать новую партию. Только первый запуск серии принес Ким около 14 миллионов долларов.

