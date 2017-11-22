Максим Фадеев в опасности?

Поклонники Максима Фадеева обеспокоены. Продюсер сейчас находится на Бали, где на днях произошло сильное землетрясение, а также проснулся вулкан. Однако стихийное бедствие не испугало продюсера, и он уезжать не планирует. Но многие считают, что Максим Фадеев недооценивает всю опасность.

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) Ноя 21 2017 в 4:12 PST

На Бали пару дней назад произошло сильное землетрясение мощностью 5-6 баллов. Подземные толчки не обошли стороной даже виллу продюсера, и в доме образовалась трещина. Однако самое страшное еще впереди, ведь в результате землетрясения проснулся вулкан Агунг, и власти приступили к эвакуации близлежащих деревень. Туристам же советуют не приближаться близко к горе.

Как пишут «7Дней», свои дома покинули уже почти 30 тысяч человек, но Максим Фадеев пока не паникует и возвращаться в Россию не планирует, несмотря на советы поклонников. «Никаких ярких проявлений паники или вулкана я не вижу. Все очень спокойно, лишь слышу звучание птиц. Когда вулкан вчера стрельнул, началась паника, соседи куда-то побежали все, потому что мы находимся рядом с опасной местностью. Я думаю, что все будет хорошо. Во всяком случае, я на это очень-очень надеюсь. Но сейчас все наладилось пока».

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) Ноя 21 2017 в 4:18 PST

Стоит напомнить, что в 1963 году в результате извержения вулкана Агунг жертвами стали 1600 человек, сотни тысяч были сильно травмированы, многие остались без жилья.

